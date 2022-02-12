УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash

12 февраля 2022, 22:42

Финал песенного конкурс пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico.

Кто представит Украину на Евровидении-2022 / 24 канал

Украину на Евровидении 2022 представит Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".

Финал песенного конкурс пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico.

Кроме выступления конкурсантов на сцене национального отбора также сверкали представители Украины разных лет на Детском Евровидении: Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.

А еще Джамала, Тина Кароль и любимцы европейской публики - группа Go_A.

Заметим, что за день до финала Нацотбора букмекеры пророчили победу с огромным отрывом Алине Паш.

Реклама

Второе место эксперты отдавали Роксолане Сироте.

А замыкали тройку лидеров букмекерских прогнозов Kalush Orchestra во главе с Олегом Псюком.

Отбор на Евровидение онлайн

Транслировал национальный отбор участников на Евровидение 2022 телеканал UA: ПЕРВЫЙ в субботу, 12 февраля. Финал отбора и отпределение победителя можно было посмотреть онлайн на платформах YouTube и Facebook. Начало эфира в 18:30.

Оценивало участников жюри, в составе которого певицы Тина Кароль и Джамала, а также член правления Суспильного Ярослав Лодыгин.

Учасниками национального отбора на Евровидение – Украина были:

Wellboy — Nozzy Bossy.

Kalush Orchestra — Stefania.

Alina Pash — Тіні забутих предків.

Barleben — Hear My Words.

Cloudless — All Be Alright.

Roxolana — Girlzzzz.

Michael Soul — Demons.

Our Atlantic — Моя любов.

Евровидение 2022: даты и место проведения

В этот году песенный конкурс принимает Италия. Евровидение распахнет свои двери для конкурсантов в Турине. Оно пройдет с 10 по 14 мая. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал конкурса – 14 мая. Он состоится на арене Pala Olimpico.

Примечательно, что в Евровидение 2022 возвращается Армения и Черногория. А вот Беларусь не сможет принимать участие в конкурсе из-за дисквалификации в прошлом году. Всего в музыкальном конкурсе примет участие 41 страна.

Украина выступит в полуфинале 10 мая.

Напомним, что Евровидение 2021 проходило в Роттердаме в Нидерландах. Итальянская группа Maneskin заняла первое место в песенном конкурсе, а украинцы Go_A – оказались в пятерке лучших.

Читайте также:

viber
победа Евровидение-2022
Сейчас вы просматриваете новость «Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеЗеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желание С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к праздникуС днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику "Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказывает"Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказывает "Со мной перестали общаться и издевались": Рябчук впервые рассказал, зачем расстрелял солдат"Со мной перестали общаться и издевались": Рябчук впервые рассказал, зачем расстрелял солдат Без света и воды в туалете: журналист "разнес" новый фирменный поезд УкрзализныциБез света и воды в туалете: журналист "разнес" новый фирменный поезд Укрзализныци
22:51

"Канада дала мощный сигнал, что мы вместе": Зеленский провел разговор с Трюдо

22:42

Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash

22:24

В Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

21:55

США публикуют заявления о вторжении России, чтобы победить Путина - NYT

21:21

Балованная Галя против бесприданницы: рецензия на фильм "Смерть на Ниле"Видео

Реклама
21:13

Евросоюз не намерен закрывать свои представительства в Украине

20:38

Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси

20:21

"Вторжение принесет страдания": в Белом доме поведали детали разговора с Путиным

20:16

Россия обвинила США в нарушении границы, военному аташе вручили ноту

20:13

Макрон поговорил с Зеленским после разговора с Путиным: что обсудили

19:45

"Больше земель желанных - и колумбовых, и магелланных": рецензия на фильм "Анчартед: неизведанное"

19:34

Шанс избежать обострения с помощью дипломатии сейчас больше, чем угроза вторжения – Подоляк

19:30

Эта война не за территориимнение

19:20

Разговор Байдена с Путиным длился чуть больше часа: обсуждали угрозу вторжения

18:51

На Буковине налоговик устроил смертельное ДТП, в крови обнаружили наркотики

18:34

Гороскоп на завтра, 13 февраля 2022: Весам – старые обиды, Скорпионам – роман с врагом, Стрельцам – вещие сныВидео

18:30

Угроза вторжения России: Шмыгаль обратился к украинцам и призвал не паниковатьВидео

18:18

"Агрессор не возьмет ни один город": Резников и Залужный заверили в готовности Украины оборонятьсяВидео

18:07

Когда копить, а когда – тратить: названы самые денежные дни марта 2022 по лунному календарюВидео

18:02

Звезда Женского Квартала блеснула упругими прелестями в секси-образе в стиле 90-ых

Реклама
17:50

"Запад намеренно нагнетает ситуацию": РФ прокомментировала заявления о возможном вторжении в Украину

17:22

Jerry Heil показала редкое фото 20-летнего красавчика-брата

17:12

На Днепре откололась льдина, на которой были около 200 рыбаков

16:35

Украинцы смогут прививаться вакциной Johnson & Johnson – Литва передаст партию препаратаВидео

15:18

Названы 5 опасных вещей, которые нельзя фотографироватьВидео

15:04

Звериное имя для новорожденного: как Кайли Дженнер назвала сына

15:00

В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыФото

14:56

"Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказываетВидео

14:56

Масштабная военная операция России против Украины не подготовленамнение

14:54

Блинкен созвонился с Лавровым: Москва обвинила Вашингтон в "подстрекательстве"

14:46

Готовимся к любым рискам, но должны опираться на доказательства – Зеленский о вторжении 16 февраляВидео

14:31

Разглашенные планы России – это разрушенные планы, 2014 год не повторится – Минобороны

14:18

"Левая на три размера больше правой": Леся Никитюк обнажила грудь в развратном купальнике

14:15

В посольстве США подтвердили эвакуацию части дипломатов из Украины

14:00

Украинцев предупредили о новом резком подорожании "молочки"Видео

13:38

Зеленский хотел попасть на обложку Men's Health, а Мендель чуть не появилась на страницах Playboy

13:17

6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022

12:57

США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT – ReutersВидео

12:41

В Киеве готовятся к возможному вторжению России: утвержден план эвакуации населения

12:10

США планируют эвакуировать почти всех сотрудников посольства в Украине - AP

Реклама
12:09

Виктория Смеюха распахнула халатик, под которым оказались лишь ее манящие формы

12:02

ВСУ готовы давать отпор, важно сохранять спокойствие: в МИД Украины обратились к гражданамВидео

11:33

Посольство Великобритании остается работать в Киеве несмотря на угрозу вторжения РоссииВидео

11:04

Умерла звезда фильма Тихий Дон - актриса Зинаида Кириенко

11:00

Из Украины начали выезжать российские дипломаты - росСМИ

11:00

Приметы на 13 февраля: что нельзя делать в день Никиты и как не попасть в бедуВидео

10:36

В Украине заметно взлетела в цене капустаВидео

10:22

Вирус никуда не уйдет, но будет контролируем: ученый предрек будущее пандемии COVID-19

10:16

Даша Астафьева засветила возбужденные соски в горячем бикини

09:43

Вторжение России в Украину 16 февраля: в ЕС и Британии не согласились с прогнозом Байдена - PoliticoВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять