Финал песенного конкурс пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico.
Украину на Евровидении 2022 представит Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".
Финал песенного конкурс пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico.
Кроме выступления конкурсантов на сцене национального отбора также сверкали представители Украины разных лет на Детском Евровидении: Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.
А еще Джамала, Тина Кароль и любимцы европейской публики - группа Go_A.
Заметим, что за день до финала Нацотбора букмекеры пророчили победу с огромным отрывом Алине Паш.
Второе место эксперты отдавали Роксолане Сироте.
А замыкали тройку лидеров букмекерских прогнозов Kalush Orchestra во главе с Олегом Псюком.
Отбор на Евровидение онлайн
Транслировал национальный отбор участников на Евровидение 2022 телеканал UA: ПЕРВЫЙ в субботу, 12 февраля. Финал отбора и отпределение победителя можно было посмотреть онлайн на платформах YouTube и Facebook. Начало эфира в 18:30.
Оценивало участников жюри, в составе которого певицы Тина Кароль и Джамала, а также член правления Суспильного Ярослав Лодыгин.
Учасниками национального отбора на Евровидение – Украина были:
Wellboy — Nozzy Bossy.
Kalush Orchestra — Stefania.
Alina Pash — Тіні забутих предків.
Barleben — Hear My Words.
Cloudless — All Be Alright.
Roxolana — Girlzzzz.
Michael Soul — Demons.
Our Atlantic — Моя любов.
Евровидение 2022: даты и место проведения
В этот году песенный конкурс принимает Италия. Евровидение распахнет свои двери для конкурсантов в Турине. Оно пройдет с 10 по 14 мая. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал конкурса – 14 мая. Он состоится на арене Pala Olimpico.
Примечательно, что в Евровидение 2022 возвращается Армения и Черногория. А вот Беларусь не сможет принимать участие в конкурсе из-за дисквалификации в прошлом году. Всего в музыкальном конкурсе примет участие 41 страна.
Украина выступит в полуфинале 10 мая.
Напомним, что Евровидение 2021 проходило в Роттердаме в Нидерландах. Итальянская группа Maneskin заняла первое место в песенном конкурсе, а украинцы Go_A – оказались в пятерке лучших.
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