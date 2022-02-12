Кто представит Украину на Евровидении-2022 / 24 канал

Украину на Евровидении 2022 представит Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".

Финал песенного конкурс пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico.

Кроме выступления конкурсантов на сцене национального отбора также сверкали представители Украины разных лет на Детском Евровидении: Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.

А еще Джамала, Тина Кароль и любимцы европейской публики - группа Go_A.

Заметим, что за день до финала Нацотбора букмекеры пророчили победу с огромным отрывом Алине Паш.

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Второе место эксперты отдавали Роксолане Сироте.

А замыкали тройку лидеров букмекерских прогнозов Kalush Orchestra во главе с Олегом Псюком.

Отбор на Евровидение онлайн

Транслировал национальный отбор участников на Евровидение 2022 телеканал UA: ПЕРВЫЙ в субботу, 12 февраля. Финал отбора и отпределение победителя можно было посмотреть онлайн на платформах YouTube и Facebook. Начало эфира в 18:30.

Оценивало участников жюри, в составе которого певицы Тина Кароль и Джамала, а также член правления Суспильного Ярослав Лодыгин.

Учасниками национального отбора на Евровидение – Украина были:

Wellboy — Nozzy Bossy.

Kalush Orchestra — Stefania.

Alina Pash — Тіні забутих предків.

Barleben — Hear My Words.

Cloudless — All Be Alright.

Roxolana — Girlzzzz.

Michael Soul — Demons.

Our Atlantic — Моя любов.

Евровидение 2022: даты и место проведения

В этот году песенный конкурс принимает Италия. Евровидение распахнет свои двери для конкурсантов в Турине. Оно пройдет с 10 по 14 мая. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. Финал конкурса – 14 мая. Он состоится на арене Pala Olimpico.

Примечательно, что в Евровидение 2022 возвращается Армения и Черногория. А вот Беларусь не сможет принимать участие в конкурсе из-за дисквалификации в прошлом году. Всего в музыкальном конкурсе примет участие 41 страна.

Украина выступит в полуфинале 10 мая.

Напомним, что Евровидение 2021 проходило в Роттердаме в Нидерландах. Итальянская группа Maneskin заняла первое место в песенном конкурсе, а украинцы Go_A – оказались в пятерке лучших.

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