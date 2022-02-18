"Крым давно не наш": бизнесмен Корогодский скандально вступился за Алину Паш

Коммерсант Гарик Корогодский утверждает, что украинское общество требует от публичных личностей - в том числе певцов и спортсменов - слишком многого.
Известный украинский коммерсант и писатель Гарик Корогодский решил заступиться за поп-певицу Alina Pash в конфлике вокруг нее и отбора от Украины на конкурс Евровидение-2022. Соответствующий пост предприниматель написал на своей странице в Facebook.
Он считает, что общество требует от известных личностей слишком многого, а Крым, как считает Корогодский, "давно не наш, к огромному сожалению".
Кроме того, коммерсант использовал в посте нецензурную лексику. Он заявил, что решил обнародовать своего мнение, "чтобы потом не корить себя за молчание".
"Не слишком ли [в оригинале нецензурное ругательство - Главред] много вы требуете от людей? То Алина Паш недостаточно украинская, то [боксер Александр ‒ Главред] Усик не тому богу молится, то на Олимпийских играх не тому руку пожали. То спросите: "Чей Крым?" – и в глаза заглядываете, ждете ответа, что Крым – Украина. А Крым давно не наш, к огромному сожалению, в том числе вашими молитвами. Попуститесь уж", – написал Корогодский.
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Скандал на Евровидении с Alina Pash
- Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.
- Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.
- Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".
- В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.
- После победы на нацотборе на Евровидение-2022 Алину Паш обвинили в мошенничестве и подделке документов о законном пересечении границы с Крымом, что поставило под вопрос ее участие в конкурсе. Предоставленная певицей справка оказалась подделкой.
- 16 февраля Паш официально отказалась от поездки на Евровидение-2022