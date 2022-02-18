"Крым давно не наш": бизнесмен Корогодский скандально вступился за Алину Паш

Гарик Корогодский / УНИАН

Известный украинский коммерсант и писатель Гарик Корогодский решил заступиться за поп-певицу Alina Pash в конфлике вокруг нее и отбора от Украины на конкурс Евровидение-2022. Соответствующий пост предприниматель написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что общество требует от известных личностей слишком многого, а Крым, как считает Корогодский, "давно не наш, к огромному сожалению".

Кроме того, коммерсант использовал в посте нецензурную лексику. Он заявил, что решил обнародовать своего мнение, "чтобы потом не корить себя за молчание".

"Не слишком ли [в оригинале нецензурное ругательство - Главред] много вы требуете от людей? То Алина Паш недостаточно украинская, то [боксер Александр ‒ Главред] Усик не тому богу молится, то на Олимпийских играх не тому руку пожали. То спросите: "Чей Крым?" – и в глаза заглядываете, ждете ответа, что Крым – Украина. А Крым давно не наш, к огромному сожалению, в том числе вашими молитвами. Попуститесь уж", – написал Корогодский.

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Скандал на Евровидении с Alina Pash