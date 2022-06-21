Джей Ло объявила свою дочь небинарной персоной

Дженнифер Лопес выступает со своими детьми/ Instagram

Американскую актрису, певицу и бизнесвумен Дженнифер Лопес, а также ее 14-летнюю дочь Эмме Марибель Муньис, хвалят за недавний музыкальный дуэт и не только из-за него.

Как сообщает CNN, звездная пара, которая в последний раз попала в заголовки новостей благодаря совместному выступлению, когда Лопес была одним из хедлайнеров шоу Super Bowl LIV Pepsi в перерыве между таймами в 2020 году, недавно вышла на сцену на гала-вечере LA Dodgers Blue Diamond.

Лопес представила Эмме, используя гендерно-нейтральные местоимения "они".

Джей Ло со своей гендерно нейтральной дочерью/ Скриншот Видео

"Последний раз, когда мы выступали вместе, выступление проходило на таком большом стадионе", — сказала Лопес.

"И я все время прошу их петь со мной, а они не хотят". "Так что это особый случай. Они очень, очень заняты. Забронированы. И дорого", — продолжила Лопес.

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"Они стоят мне дорого, когда выходят. Но они стоят каждой копейки, потому что они мои любимые партнеры по дуэту всех времен", - сказала Джей Ло, имея ввиду свою дочь.

Затем на сцене появилась Эмме с радужным микрофоном, чтобы спеть хит Кристины Перри "Тысяча лет".

Лопес делит Эмме и брата-близнеца Макса со своим бывшим мужем, певцом и актером Марком Энтони.

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