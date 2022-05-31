Младший сын Мадонны в алом платье перещеголял маму по глубине декольте

Младший сын Мадонны Дэвид вышел в свет в красном платье / instagram.com/madonna

63-летняя королева поп-музыки, американская певица Мадонна похвасталась новым модным луком своего 16-летнего приемного сына Дэвида Банды Чикконе-Риччи.

Молодой человек сопровождал свою звездную маму на чемпионат по боксу. Для выхода в свет они выбрали парные наряды в спортивном стиле.

Мадонна надела черный оверсайз костюм от Adidas, дополненный массивными украшениями черными перчатками и солнцезащитными очками. Дэвид выбрал роскошное ярко-красное обтягивающее платье спортивного кроя этого же бренда.

Молодой человек уверенно демонстрировал и спортивные ноги, и подкачанную грудь, которые виднелись в разрезах и вырезах его наряда.

Стоит отметить, что сын Мадонны не страдает гендерными предрассудками и с большим удовольствием облачается в женские наряды, в которых чувствует себя очень свободно и раскованно.

Младший сын Мадонны Дэвид вышел в свет в красном платье / instagram.com/madonna

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