Младший сын Мадонны в алом платье перещеголял маму по глубине декольте

На прогулку молодой человек отправился в стильном наряде, которому позавидовала бы поп-королева в свои лучшие годы.
63-летняя королева поп-музыки, американская певица Мадонна похвасталась новым модным луком своего 16-летнего приемного сына Дэвида Банды Чикконе-Риччи.
Молодой человек сопровождал свою звездную маму на чемпионат по боксу. Для выхода в свет они выбрали парные наряды в спортивном стиле.
Мадонна надела черный оверсайз костюм от Adidas, дополненный массивными украшениями черными перчатками и солнцезащитными очками. Дэвид выбрал роскошное ярко-красное обтягивающее платье спортивного кроя этого же бренда.
Молодой человек уверенно демонстрировал и спортивные ноги, и подкачанную грудь, которые виднелись в разрезах и вырезах его наряда.
Стоит отметить, что сын Мадонны не страдает гендерными предрассудками и с большим удовольствием облачается в женские наряды, в которых чувствует себя очень свободно и раскованно.
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