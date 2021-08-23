Мадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфренда

Мадонна / Getty Images

Певица Мадонна на днях громко отметила день рождения, и продолжает публиковать видео с праздника.

На одном из роликов, которые певица опубликовала в инстаграм, снятом в Италии во время их туристической поездки с близкими людьми, она показала 15-летнего премного сына Дэвиида Банду Чикконе-Ричи с его бойфрендом.

На видео попали обыкновенные кадры с путешествия из поезда, но когда Мадонна показывала, что происходит в купе, то засветила, как ее сын Дэвид Банда Чикконе-Ричи (David Banda Ciccone Ritchie) страстно целует сидящего рядом парня.

Поклонники певицы бурно отреагировали на видео. И больше всего комментариев о ее сыне.

"Неплохо, наверно, быть её ребёнком. Типа творишь всякую ахинею и будешь у матери только в почёте", "Неужели она к этому так нормально относится?", "Мадонна, усынови меня!!", "То есть просто вставила видео, где сын уткнулся в зубы другого парня? Почему бы и нет?", - пишут в комментариях.

Дэвид Банда Чикконне-Ричи - один из четверых приемных детей певицы, до годовалого возраста жил в беднейшем африканском приюте. Совсем недавно Мадонна уже показывала другие пикантные кадры с ним - в мае 2021 все обсуждали видео, на котором Дэвид дефилировал по дому в белом платье в пол. Парень рассуждал, как ему в нем удобно в области паха.

Напомним, что у Мадонны шестеро детей - двое биологических - Рокко и Лурдес - и четверо приемных, Стелла, Эстер, Мерси Джеймс и Дэвид.