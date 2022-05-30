Украинская супермодель показала эротичный портрет в зеркале

Алина Байкова показала эротичный портрет в зеркале / instagram.com/alina_baikova

Украинская модель Алина Байкова - одна из самых желанных женщин в фэшн-индустрии. Ее красоте и грациозности отдавали должное такие модные бренды как Christian Dior, Lanvin, John Galliano, Kenzo, Hermes, Dolce & Gabanna, Carolina Herrera, Marc Jacobs, Ralph Lauren и др.

Несколько лет назад украинской красотке даже приписывали роман с известным голливудским сердцеедом Леонардо Ди Каприо. Ничего удивительного, ведь Байкова вполне в его вкусе - молода, успешна и сногсшибательно красиво.

Слухи оказались умело сфабрикованной интригой, Лео - лишь близким другом, однако на карьеру Алины это никак не повлияло. Наоборот - она стала еще более заметной и востребованной.

Байкова активно ведет свой блог в Instagram, куда выкладывает свежие кадры с фэшн-съемок и яркие моменты своей жизни.

Так на ее странице появилась сторис - фото, на котором обнаженная модель сидит на стуле задом наперед так, что видны лишь ее голые плечи, ключицы и соблазнительная ложбинка бюста. Снимок сделан в отражении зеркала.

Алина Байкова показала эротичный портрет в зеркале / instagram.com/alina_baikova

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