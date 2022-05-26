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Притягательное бесстыдство: молодая миллионерша Кайли Дженнер показала грудь в промокшем купальнике

26 мая 2022, 04:41

Фигура модели после родов стала еще сочнее прежнего.

Кайли Дженнер показала необъятный бюст в мокром купальнике / instagram.com/kyliejenner

24-летняя бизнесвумен, светская львица и модель Кайли Дженнер показала пикантную фотосессию в рамках рекламной кампании для новой линейки ее косметики.

Несмотря на то, что долларовая миллионерша может позволить себя нанять любую модель, Дженнер предпочитает самой быть лицом собственных продуктов.

Так к выходу новой линейки по уходу за телом, в которой акцент был сделан на лаванду, Кайли снялась в экстравагантном купальнике нежного фиолетового оттенка.

Наряд модели примечателен тем, что он связан из тонких нитей, сквозь которые просвечивается обнаженное тело Дженнер. По задумке фотосессии, она принимает душ, так что ее купальник местами промок и прилип к телу, что делает и без того откровенный наряд еще более горячим.

Кайли Дженнер показала необъятный бюст в мокром купальнике / instagram.com/kyliejenner

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Ранее Мисс Украина-Вселенная, модель Анна Неплях в нижнем белье показала, как изменилась ее фигура за месяцы войны в Украине.

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