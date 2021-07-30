Самая красивая украинская модель топлес соблазнительно прикрыла грудь ремешком

Алина Байкова / Instagram

Украинская модель, которая работает в США, Алина Байкова, поделилась горячими фото с бэкстейджа новой фотосьемки в Хэмтонсе.

Алина Байкова недавно полностью переформатировал свою страницу в Instagram, и теперь не так часто радует поклонников фото, записывая видео со съемок своих фотосессий, спортзала. И не так часто с отдыха. Зато балует всех шикарными фото своей сексуальной внешности.

Новую фотосессию она устроила в шортиках, джинсовой курточке и косынке.

На фото в Instagram она позирует топлес, прикрыв соски ремнем.

"Давайте поговорим о стиле?"

Реклама

Кроме того, в сториз она показала другие кадры со съемок - позируя в разных ракурсах и прохаживаясь по территории съемок.

Также она засветила фото, которые сделал профессиональный фотограф, который решился даже снять ее отражение в зеркале, пока девука откинула назад волосы и обнажила грудь.

Ранее Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе.