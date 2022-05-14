Экс-супруг Дженнифер Лопес женится на "Мисс Парагвай", на 23 года моложе него

Фото Instagram

Через три месяца после того, как Марк Энтони и его невеста Надя Феррейра официально объявили об отношениях в Instagram, пара сообщила о помолвке.

53-летний музыкант и 23-летняя бывшая участница конкурса "Мисс Вселенная" объявили о своей помолвке в четверг во время вечеринки в ресторане Sexy Fish в Майами, и Феррейра поделилась в своей истории в Instagram фотографией своего большого кольца с бриллиантом.

Фото Instagram

Фото Instagram

Согласно Instagram Феррейры, пара провела день в Майами с друзьями перед вечеринкой, обедала и веселилась на яхте. Сообщается, что вечеринка Sexy Fish была проведена в честь 23-летия модели, которое состоялось 10 мая.

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"Они были на роскошном ужине, который состоял из суши, устриц и икры и, казалось, были в чрезвычайно праздничном настроении, обнимаясь и целуясь всю ночь за роскошным столом в окружении друзей", — сообщает источник издания PEOPLE.

Позже Надя, одетая в обтягивающее белое платье, разместила в своем инстаграме фотографию, демонстрирующую потрясающее обручальное кольцо с бриллиантом, с подписью "Engagement Partyyy" и эмодзи с кольцом.

Энтони и Феррейра вызвали слухи о романе после прогулки в Мехико в начале этого года, и они подтвердили свои отношения через Instagram с помощью селфи, сделанного в самолете в марте.

Напомним, ранее бывшая супруга Марка Энтони Дженнифер Лопес, примет участие в благотворительном концерте на острове Чертоза-ди-Сан-Джакомо на Капри. Все средства пойдут на помощь Украине и украинцам, пострадавшим от войны