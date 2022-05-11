Дженнифер Лопес выступит с концертом для помощи Украине

Дженнифер Лопес споет на благо Украины / Reuters

Одна из самых известных певиц Дженнифер Лопес примет участие в благотворительном концерте на острове Чертоза-ди-Сан-Джакомо на Капри.

Все средства пойдут на помощь Украине и украинцам, пострадавшим от войны, пишет cursorinfo.co.il.

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес выступит в качестве гостьи на благотворительном гала-вечере LuisaViaRoma. Она споет, чтобы собрать средства для помощи Украине в войне с россией.

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Вечер проводится ежегодно под эгидой Фонда ЮНИСЕФ. В этом году он состоится 30 июля на историческом острове Чертоза-ди-Сан-Джакомо на Капри.

Стоит отметить, что это уже шестой этап благотворительного вечера по сбору средств для благотворительного фонда ЮНИСЕФ, посвященного Украине и украинцам, пострадавшим от войны.

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