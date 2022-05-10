Не мама: дочь Дженнифер Лопес шокировала своим внешним видом

Дженнифер Лопес воспитывает сына и дочь от Марка Энтони / УНИАН

14-летняя дочь Дженнифер Лопес удивила поклонников звезды.

В День матери Дженнифер Лопес вместе со своей подругой, сестрой и дочерью сходили на обед в Soho House в Малибу. Особенное внимание привлекла 14-летняя наследница исполнительницы. Девочка предпочитает одеваться и выглядеть как мальчик, пишет Today.ua.

Она попала в объективы папарацци в свободных брюках горчичного цвета, белой рубашке, поверх которой надета интересная винтажная вязаная жилетка с вышивкой. Образ Эмма завершила грубыми туфлями в стиле Dr. Martens. У девочки короткая пышная кудрявая прическа, а на лице очки для зрения в большой стильной оправе. В общем 14-летнюю девочку-подростка легко можно спутать с мальчиком.

Дженнифер Лопес 22 февраля 2008 года родила двойняшек — сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел) от Марка Энтони.