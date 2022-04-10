Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека

Дженнифер Лопес обручилась с Беном Аффлеком / Коллаж

Голливудская актриса певица Дженнифер Лопес объявила о помолвке с актером Беном Аффлеком.

Это - вторая помолвка артистов. Первая состоялась в 2002 году, но актеры отменили свадьбу за день до церемонии, предположительно из-за алкогольной зависимости Аффлека.

Бен и ДжейЛо расстались на целых двадцать лет, чтобы понять, что они на самом деле предназначены друг другу. Они восстановили отношения весной 2021, и на публики выглядели еще более счастливыми, чем в первый раз.

Идиллия влюбленных продолжалась целый год, и вот ДжейЛо рассказала долгожданную для всех поклонников Беннифер новость - она и Афлек помолвлены.

Артистка показала ролик, на котором она сдерживает слезы, разглядывая роскошное кольцо с зеленым камнем на безымянном пальце. Видео Лопес анонсировала на своем официальном аккаунте Twitter со ссылкой на сайт, а фан-страница пары в Instagram продублировала его для общего доступа.

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