Голодомор после геноцида: Шер обвинила Путина в преступлениях против человечества

Певица напомнила, почему война в Украине - боль всего мира.
Американская певица и актриса Шер рассказала, почему так важно поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией.
На своей странице в Twitter она опубликовала статью Европейского совета по международным отношениям о том, как Запад может помочь ВСУ отбросить армию РФ со своих территорий.
Многие звезды делают акцент на гуманитарной помощи пострадавшим, но Шер обратила внимание, что обеспечение украинских защитников современным оружием - немаловажно. И затягивать с этим не стоит.
Если зверства, которые совершали рашисты на оккупированных украинских территориях - недостаточный мотив для поддержки Украины, певица обратила внимание общественности на то, что кровавая политика Кремля может привести к голоду в мире.
"Как западное наступательное оружие может помочь Украине победить Россию – Европейский совет по международным отношениям… Путин уже несет ответственность за миллионы беженцев, женщин, детей и будущий голод до 500 миллионов человек в мире из-за того, что не будет урожая пшеницы", - подчеркнула Шер.
How Western offensive weapons can help Ukraine defeat Russia – European Council on Foreign Relations …Putin is already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the?,BECAUSE THERE WILL NO WHEAT CROP https://t.co/tfjN7c0Slf— Cher (@cher) April 6, 2022
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Ранее Шер уже не единожды выражала свою поддержку украинскому народу. Так певица заявила, что готова принять у себя дома несколько украинских семей, которые вынуждены были покинуть Украину из-за российского вторжения.
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