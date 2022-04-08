Голодомор после геноцида: Шер обвинила Путина в преступлениях против человечества

Шер обвинила Путина в организации мирового голода / Коллаж - ua.depositphotos.com / instagram.com/cher

Американская певица и актриса Шер рассказала, почему так важно поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией.

На своей странице в Twitter она опубликовала статью Европейского совета по международным отношениям о том, как Запад может помочь ВСУ отбросить армию РФ со своих территорий.

Многие звезды делают акцент на гуманитарной помощи пострадавшим, но Шер обратила внимание, что обеспечение украинских защитников современным оружием - немаловажно. И затягивать с этим не стоит.

Если зверства, которые совершали рашисты на оккупированных украинских территориях - недостаточный мотив для поддержки Украины, певица обратила внимание общественности на то, что кровавая политика Кремля может привести к голоду в мире.

"Как западное наступательное оружие может помочь Украине победить Россию – Европейский совет по международным отношениям… Путин уже несет ответственность за миллионы беженцев, женщин, детей и будущий голод до 500 миллионов человек в мире из-за того, что не будет урожая пшеницы", - подчеркнула Шер.

How Western offensive weapons can help Ukraine defeat Russia – European Council on Foreign Relations …Putin is already responsible for Millions Of Refugees,WOMEN & CHILDREN,& Coming Famine For up to 500Mill in the?,BECAUSE THERE WILL NO WHEAT CROP https://t.co/tfjN7c0Slf — Cher (@cher) April 6, 2022

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Ранее Шер уже не единожды выражала свою поддержку украинскому народу. Так певица заявила, что готова принять у себя дома несколько украинских семей, которые вынуждены были покинуть Украину из-за российского вторжения.

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