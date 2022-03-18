Певица Шер поселит несколько украинских семей у себя дома

Певица Шер согласна поселить несколько украинских семей у себя дома / Instagram cher

Американская певица и актриса Шер заявила, что готова принять у себя дома несколько украинских семей, которые вынуждены были покинуть Украину из-за российского вторжения.

Звезда написала об этом на своей странице в Twitter. Она отметила, что хочет дать пострадавшим украинцам безопасное убежище.

Шер подчеркнула, что у нее дома украинские семьи будут в безопасности. Она добавила, что стоит входить в сложное положение украинцев и помогать им.

"Если бы я была одна или с детьми в такой ситуации, я бы надеялась, что кто-то вроде меня позаботится о нас", – отметила певица.

Это уже не впервые зарубежные звезды поддерживают Украину и предлагают украинским беженцам останавливаться у них дома. Ранее с таким предложением выступил британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса. Он заявил, что примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

Также ранее сообщалось, что австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

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