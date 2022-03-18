"Русским быть не стыдно": Ивлеева не понимает, почему россияне бегут со страны

Ивлеева не понимает, почему россияне бегут со страны / instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева недоумевает, почему россияне начали стыдиться своей страны и массово покидать Россию.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором воспела российскую нацию.

"Наблюдаю, как некоторые уважаемые люди сейчас ринулись писать колонки в западные издания, стыдиться, что они русские, просить прощения за то, что родились в России. Нашумел текст про то, что "мы провалились как нация", вышедший в NY Times. Что ж, к сожалению, многие стремятся наперегонки отстраниться от нашей страны, на мой взгляд, чтобы "обезопасить" в первую очередь себя", - считает Ивлеева.

По ее словам, такие заявление делать недопустимо.

Читайте также"Сумасшедший, сломленный человек": Наталья Могилевская раскритиковала Путина"Русским быть не стыдно. Cтыдно в минуты, когда нам всем нужна поддержка друг друга, писать из-за границы - "а я вот не с вами", при этом позволять себе высказываться от нашего лица. Стыдно, годами работая в России на высоких должностях с, уверена, высокими зарплатами, в компаниях, близких к государству, уехав за границу, стараться срочно получить респект от будущих работодателей и партнеров таким образом", - написала Ивлеева.

Напомним, Настя Ивлеева, которая ранее призывала остановить войну в Украине, решила больше не затрагивать тему российской агрессии.

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