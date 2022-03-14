"Простите, что я не могу всем угодить!": Ивлеева отказалась комментировать войну в Украине

Настя Ивлеева/ instagram.com/_agentgirl

Настя Ивлеева, которая ранее призывала остановить войну в Украине, решила больше не затрагивать тему российской агрессии.

Как и все российские блогеры, Ивлеева прощалась в Instagram, активно зазывала подписаться на нее в других соцсетях и решила ответить всем, кто критикует, почему она молчит о войне в Украине.

"Простите, что я не могу всем угодить! Всем народам, странам, городам, ситуациям, ментальностям, решениям, обстоятельствам, семьям, людям, настроениям и т.д! Я не могу! Я у себя одна! У меня есть мой выбор, моя жизнь, моя семья и мое здоровье! И я не могу и не буду жертвовать во имя чего-то или кого-то! Я делаю и принимаю решения в рамках того, что могу и не навредит моей семье, моей деятельности и моей жизни", - сообщила Ивлеева в своих сторис.

Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.

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