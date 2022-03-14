УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Простите, что я не могу всем угодить!": Ивлеева отказалась комментировать войну в Украине

14 марта 2022, 11:13
Прослушать новость
Остановить

Блогер ранее выступала за прекращение вооруженного конфликта.

Настя Ивлеева/ instagram.com/_agentgirl

Настя Ивлеева, которая ранее призывала остановить войну в Украине, решила больше не затрагивать тему российской агрессии.

Как и все российские блогеры, Ивлеева прощалась в Instagram, активно зазывала подписаться на нее в других соцсетях и решила ответить всем, кто критикует, почему она молчит о войне в Украине.

"Простите, что я не могу всем угодить! Всем народам, странам, городам, ситуациям, ментальностям, решениям, обстоятельствам, семьям, людям, настроениям и т.д! Я не могу! Я у себя одна! У меня есть мой выбор, моя жизнь, моя семья и мое здоровье! И я не могу и не буду жертвовать во имя чего-то или кого-то! Я делаю и принимаю решения в рамках того, что могу и не навредит моей семье, моей деятельности и моей жизни", - сообщила Ивлеева в своих сторис.

Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.

Читайте также:

viber
война в Украине Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
Реклама
Популярное
Может затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в УкраинеМожет затянуться надолго: известный астролог предсказал окончание войны в Украине "Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против Украины"Многие русские цари были убиты": экс-министр РФ спрогнозировал участь Путина в войне против Украины Саркофаг лжи: что станет причиной смерти чекистского монстра ПутинаСаркофаг лжи: что станет причиной смерти чекистского монстра Путина Приметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыПриметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды Выход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с МосквойВыход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план на диалог с Москвой

Последние новости

12:42

"Наш флаг подгорел, но выдержал!": Дмитрий Дикусар едва не погиб из-за обстрела российскими ракетами

12:42

В Киеве на Куреневке обломками ракеты оккупантов убило человекаФото

12:41

Гороскоп Таро на неделю 14-20 марта: Тельцам – предостережение, Девам – многообещающая возможность

12:37

Назад в "доперестроечную" реальность: как россияне сами разваливают РФмнение

12:36

Украина громит оккупантов РФ: резервов противника хватит на 10 дней – Арестович

Реклама
12:01

Для Украины наступают решающие 2-3 недели: в МВД назвали оккупационные планы РФ

11:54

Истерика, слезы и жалобы на власть: как в России приняли блокировку InstagramВидео

11:52

Крах РФ в Украине будет внезапным, а Путин не переживет поражения своей армии – американский философ

11:27

Израиль – посредник в переговорах Украины с РФ: у Зеленского заявили о согласии Иерусалима

11:13

"Простите, что я не могу всем угодить!": Ивлеева отказалась комментировать войну в Украине

10:49

Более 12 тысяч военных и сотни единиц техники: ВСУ опубликовали потери России в Украине

10:48

Как очищать воду в домашних условиях

10:45

Более 2,5 миллиона украинцев выехали за границу, но они хотят вернуться домой – Свириденко

10:41

Стартовал четвертый раунд переговоров Украины и России: о чем будут говоритьВидео

10:37

Россияне ночью разбомбили дома мирных жителей в Ахтырке: есть погибшиеВидео

10:35

Гороскоп на завтра, 15 марта 2022: Овнам – недруги, Ракам - судьбоносные знакомства

10:14

Почему не стоит рассчитывать на "группу табакерочников" в Россиимнение

10:04

Российский пианист приковал себя наручниками к заведению Mcdonald'S из-за его закрытия

09:48

Путин за 2 недели разрушил 30 лет экономики России: в США заявили о готовности Москвы к диалогу

09:26

Силовики РФ подставили Путина войной с Украиной, потому что он им надоел – военный эксперт

Реклама
09:11

Помочь Украине, но не допустить Третьей мировой войны: СМИ назвали сценарии для Запада

09:06

Нагиев впервые вышел на связь после вторжения России в Украину с песней группы Аквариум "Поезд в огне"

08:49

Когда умрет Путин и в РФ начнется война: астролог составил личный гороскоп для президента России

08:44

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2022: Весам – знаки судьбы, Ракам – невоероятная возможность

08:33

Как хранить яйца вне холодильника: 2 простых способа

08:18

Военный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или Литвумнение

07:56

Россия ударила ракетами по Ровенщине: повреждена телевизионная башня

07:52

В Киеве на Оболони оккупанты обстреляли многоэтажный дом, есть погибшиеФото

07:44

Белорусские военнослужащие заявили, что не пойдут войной на Украину – Генштаб

07:05

Актриса Ребел Уилсон показала средний палец Путину в прямом эфире, вызвав овации зала

07:02

В России требуют отстранить Путина из президентского креслаВидео

06:39

Под Киевом ВСУ сбили четыре самолета РФ, которые летели бомбить защитников УкраиныВидео

06:27

Несколько дней до краха: как Россия исчерпала свою финансовую подушкумнение

06:26

Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"

05:57

В Мариуполе умерла беременная женщина, пострадавшая от авиаудара на роддомВидео

05:45

Арестович предрек Кадырову смерть под Киевом и пригласил его в гости

05:36

В Китае заявили, что Россия не обращалась к ним за военной помощьюВидео

05:02

"Это не шоу и не спектакль!": Могилевская требует от Байдена и мира остановить войну в УкраинеВидео

04:28

"Слава великому Путину!": Гордон показал, что сейчас происходит в российских магазинах

04:00

Война в Украине: последствия затронут весь мир - в Африке будет голодВидео

Реклама
03:46

Россия заблокировала Украине выход в Черное море: территориальные воды под контролем оккупантаВидео

03:30

Смерть Путина: как умрет российский диктаторВидео

03:18

Усиление санкций для РФ - подробности переговоров Макрона и БайденаВидео

03:04

Поплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консулВидео

02:49

Убивают себя сами: на Сумщине оккупанты устроили кровавый бойВидео

02:10

В видеоформате и нон-стоп: названа дата четвертого раунда переговоров с РФВидео

01:51

Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФВидео

01:41

Когда закончится война: астролог назвала точную датуВидео

01:29

"Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило": перехвачен новый разговор оккупантовВидео

00:51

Российский политик назвал Путина достаточно сумасшедшим, чтобы применить ядерное оружиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять