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"Орки они и есть орки": Горбунов привел неопровержимый факт того, что украинцы и россияне не братья

18 марта 2022, 13:08

Телеведущий в ужасе от российских манер.

Горбунов привел неопровержимый факт того, что украинцы и россияне не братья / скриншот

Телеведущий Юрий Горбунов ужаснулся разговорами пленных оккупантов с родителями.

На своей страничке в Instagram он выразил уверенность в победе Украины над Россией.

"Народ, вы тоже обратили внимание, когда мы слушаем разговоры оккупантов с их родителями, на то количество матов, которое они используют?", - поинтересовался телеведущий.

Но больше этого Горбунова поразило то, что родители пленных говорят также и не осуждают детей.

Читайте такжеБывший муж и продюсер Ани Лорак лишился дома - его до основания уничтожил вражеский снаряд"Это их нормальные ежедневные разговоры! Родители с детьми разговаривают таким количеством словесного поноса вперемешку с матом. Мы не просто разные народа - между нами вообще нет ничего общего. Скажите, как это возможно? Где же российская литература, на которой они воспитывались? Этих орков мы обязаны победить! Это не люди, это - нелюди, в которых даже языка своего нет", - заявил Горбунов.

Напомним, в результате ракетных обстрелов Киева российскими войсками погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

Также мы сообщали, что скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии Кантабиле Илья Сметанин оказался русским шпионом. Именно по его наводке 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты.

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