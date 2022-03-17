"Скоро ад!": Горбунов одним фото показал, как страна-террорист продолжает спускаться ко дну

Горбунов одним фото показал, как страна-террорист продолжает спускаться ко дну / instagram.com/gorbunovyuriy/

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

На это, без преувеличения историческое событие, отреагировал телеведущий Юрий Горбунов. На своей страничке в Instagram он опубликовал снимок, на котором российский флаг снимают с флагштока возле здания Совета Европы в Страсбурге.

"После 26 лет членства в Совете Европы, Россию исключили. Флаг спускают! Страна-террорист продолжает спускаться на дно. Скоро ад!", - прокомментировал фото Горбунов.

instagram.com/gorbunovyuriy/

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из Совета Европы. Количество голосов за: 216 из 219, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Это Ассамблея, которая недавно проголосовала за возвращение России. Теперь пришло время депутинизации. Окончательное решение остается за Комитетом министров", - написал глава МИД Украины.

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