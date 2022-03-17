"Скоро ад!": Горбунов одним фото показал, как страна-террорист продолжает спускаться ко дну

Телеведущий показал снимок, который точно войдет в историю.
Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.
На это, без преувеличения историческое событие, отреагировал телеведущий Юрий Горбунов. На своей страничке в Instagram он опубликовал снимок, на котором российский флаг снимают с флагштока возле здания Совета Европы в Страсбурге.
"После 26 лет членства в Совете Европы, Россию исключили. Флаг спускают! Страна-террорист продолжает спускаться на дно. Скоро ад!", - прокомментировал фото Горбунов.
Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России из Совета Европы. Количество голосов за: 216 из 219, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Это Ассамблея, которая недавно проголосовала за возвращение России. Теперь пришло время депутинизации. Окончательное решение остается за Комитетом министров", - написал глава МИД Украины.
Читайте также:
- Остатки сбитой российской ракеты попали в 16-этажку в Киеве: под завалами ищут выживших
- ВСУ ликвидировали замкомандира авиаполка, бомбившего мирные украинские города
- ВСУ испепеляют врага как в небе, так и на земле: в Генштабе отчитались об успехах на фронте