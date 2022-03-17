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"Бомбили дважды аэропорт по наводке": знаменитый украинский скрипач оказался русским шпионом

17 марта 2022, 21:24

Ранее Сметанин уже попался на сотрудничестве с врагом.

Илья Сметанин
Илья Сметанин / molbuk.ua

Скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии Кантабиле Илья Сметанин оказался русским шпионом.

Именно по его наводке 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты. Повторно ударили 11 марта.

СБУ недавно задержала Илью Сметанина, которой признался, что в ночь нападения на Луцкий военный аэродром он передавал данные спецслужбам России, которыми был завербован.

Ранее Сметанин уже попался на сотрудничестве с врагом. Но тогда выкрутился. В 2020 году Служба безопасности Украины установила, что один из лучших штурманов Виталий Синельников, до 2004 года служивший на военном аэродроме Луцка, был российским шпионом.

Благодаря этому предателю враг уже тогда получил данные для авиаудара по аэродрому в мирном Луцке! Среди осведомителей штурмана был и Сметанин.

Когда взялись за музыканта, тот уверял, что прямых вопросов Синельников ему не задавал, лишь уточнял, сколько с военного аэродрома взлетает бортов...

В ночь с 23 на 24 февраля наведение для российских ракет дал Илья Сметанин. Пока наши летчики поднимали самолеты в небо, предатель их обзванивал, чтобы спросить, куда летят, чтобы дальше передавать информацию спецслужбам России.

Когда 11 марта повторно в Луцк прилетели ракеты, то унесли жизни четырех человек и искалечили около десятка.

Что известно о предателе Илье Сметанине

Сметанин из семьи музыкантов, вырос в Луцке в микрорайоне, когда-то заселенном советскими военными. Илья хвастался, что его дед был ракетчиком, а мама мечтала стать летчицей.

Сметанин окончил в Луцке музыкальную школу № 2, позже Волынское государственное училище культуры и искусств имени Игоря Стравинского и Львовскую национальную музыкальную академию имени Николая Лысенко. И начал гастролировать в Россие.

Ое играл в Украине в оркестре Кантабиле. Выступал в Париже.

В 2010 году Илья Сметанин стал одним из учредителей организации "ОВАЛ" (организация волынских авиалюбителей).

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