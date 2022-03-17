Войска Путина в Киеве убили известную украинскую актрису

Поклонники Оксаны Швец были шокированы известием и выразили соболезнование ее семье и близким.
В результате ракетных обстрелов Киева российскими войсками погибла известная украинская актриса Оксана Швец.
О гибели Заслуженной артистки Украины сообщили на официальной странице Молодого театра, в котором Швец играла. В момент обстрела знаменитость находилась в жилом доме.
"Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетного обстрела жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю!" – говорится в сообщении.
Поклонники Оксаны Швец были шокированы известием и выразили соболезнование ее семье и близким.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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