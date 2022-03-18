Лепс крупно поплатился за молчание о вторжении России в Украину

Лепс поплатился за молчание о вторжении России в Украину / instagram.com/gvleps/

После вторжения России в Украину, на страну-агрессора обрушился ряд масштабных санкций.

Певец Григорий Лепс, который на 23-й день войны не озвучивает свою позицию, довольно серьезно пострадал от ограничений.

Как выяснилось, из-за санкций Запада против россии, Лепс потерял немалую сумму, сообщает "КП".

"Последние 20 лет Лепс зарабатывал приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. А теперь певец не может уехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам нет. Лепс там – персона нон грата. Понятно, что он потерял последние свои деньги, но он – жертва списков санкций. По моим оценкам, Григорий Лепс потерял более 20 миллионов долларов", – рассказал концертный директор Кирилл Чибисов.

Читайте такжеКислица спросил постпреда РФ при ООН, не видятся ли ему глаза убитых украинских женщин и детейНапомним, в результате ракетных обстрелов Киева российскими войсками погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

Также мы сообщали, что скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии Кантабиле Илья Сметанин оказался русским шпионом. Именно по его наводке 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты.

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