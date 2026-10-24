"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

Лилия Подкопаева приехала в Киев и поделилась атмосферными кадрами из столицы.

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Лилия Подкопаева приехала в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

Почему Лилия Подкопаева вернулась в Украину

Какие фото чемпионка сделала в Киеве

Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая уже долгое время проживает в Соединенных Штатах Америки, навестила родной Киев. Знаменитость поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии в Instagram.

Для импровизированной съемки Лилия Подкопаева выбрала простой, но стильный повседневный наряд - элегантную розовую рубашку и классические белые джинсы. В непринужденной обстановке гимнастка позировала на фоне столичных пейзажей, наслаждалась солнечными лучами и искренне улыбалась.

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Лилия Подкопаева - фотосессия в Киеве / фото: instagram.com, st_ioanna1

Автором снимков стала фотограф Яна Стукач, которая осталась под глубоким впечатлением от совместной работы и встречи со знаменитостью.

"Киев - это дома.... Спасибо тебе, Лилия, и за фотовстречи, и за вкусности, и что со всеми рисками мы реализовали и сделали эту съемку в нашем Киеве", - поделилась эмоциями фотограф.

Где живет Лилия Подкопаева / фото: instagram.com, st_ioanna1

Пользователи социальных сетей также не остались в стороне и засыпали публикацию восторженными комментариями. Поклонники отметили особую атмосферность снимков:

"Тепло и счастья в каждой фотографии"

"Фантастическая работа модели и фотографа"

"Вау, очень атмосферные фото"

Где живет Лилия Подкопаева

Спортсменка живет вместе с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским и детьми в Атланте, США. Несмотря на проживание за границей, она продолжает активно поддерживать Украину и время от времени посещает Киев.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

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О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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