"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

Вы узнаете:
- Почему Лилия Подкопаева вернулась в Украину
- Какие фото чемпионка сделала в Киеве
Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая уже долгое время проживает в Соединенных Штатах Америки, навестила родной Киев. Знаменитость поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии в Instagram.
Для импровизированной съемки Лилия Подкопаева выбрала простой, но стильный повседневный наряд - элегантную розовую рубашку и классические белые джинсы. В непринужденной обстановке гимнастка позировала на фоне столичных пейзажей, наслаждалась солнечными лучами и искренне улыбалась.
Автором снимков стала фотограф Яна Стукач, которая осталась под глубоким впечатлением от совместной работы и встречи со знаменитостью.
"Киев - это дома.... Спасибо тебе, Лилия, и за фотовстречи, и за вкусности, и что со всеми рисками мы реализовали и сделали эту съемку в нашем Киеве", - поделилась эмоциями фотограф.
Пользователи социальных сетей также не остались в стороне и засыпали публикацию восторженными комментариями. Поклонники отметили особую атмосферность снимков:
"Тепло и счастья в каждой фотографии"
"Фантастическая работа модели и фотографа"
"Вау, очень атмосферные фото"
Где живет Лилия Подкопаева
Спортсменка живет вместе с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским и детьми в Атланте, США. Несмотря на проживание за границей, она продолжает активно поддерживать Украину и время от времени посещает Киев.
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О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
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