Голливудский актер расплакался в прямом эфире, вспоминая личную встречу с Путиным 8 лет назад

Эталонный мачо Микки Рурк дрожащим голосом рассказал, что в войне в Украине пугает его больше всего.
Голливудский актер Микки Рурк (9 1/2 недель, Железный человек, Город грехов) в интервью для американского телевидения поделился своими воспоминаниями о встрече с президентом РФ Путиным в 2014 году.
Тогда артист посетил родной город президента-тирана по его личному приглашению. Вместе они пришли навестить детей с неизлечимыми онкозаболеваниями. Рурк отметил, что еще тогда Путин казался человеком, который способен на сочувствие.
"И это был очень душераздирающий визит. Я говорил с маленькими детьми… Я посмотрел тогда на него (путина – прим. редактора) и в его выражении лица увидел очевидное переживание из-за ситуации, в которой мы оказались. Это был кто-то, кто имел эмпатию", - вспоминает актер.
Из-за этого случая ему кажется диким, в какое чудовище превратился Путин сейчас. "Это то, что не дает мне покоя. Эти страны, как братские. Я не понимаю, чего он хочет. Не только военных убивают, но и гражданских, стариков и молодых людей, школы и госпитали становятся целью. Все это неправильно. Я хочу чтобы у него в голове или сердце прозвенел какой-то колокольчик. Чтобы он проснулся и закончил все это", - рассказал Рурк, едва сдерживая слезы.
Дрожащим голосом он рассказал, в каком ужасе находится от снимков последствий военного вторжения РФ в Украину. Он постоянно ставит себя на место пострадавших, и это кажется Микки просто немыслимым. Когда он рассказывал, какой снимок потряс его больше всего, актер был вынужден надеть очки, чтобы скрыть слезы: "Но фото, которое задело меня больше всего, это снимок старого мужчины с маленьким серым котиком на руках. Старик выжил, его дом разбомбили. Он потерял 5 членов своей семьи. У него остался только кот".
"I wish some kind of little bell would ring in his head or his heart and he’d wake up and just stop all this sh*t."— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 11, 2022
Mickey Rourke is overcome with emotion talking about the atrocities Vladimir Putin has caused since they met in 2014.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourkepic.twitter.com/fHhVdt6Umf
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Ранее российский певец Леонид Агутин во время своего концерта со сцены заявил, что осуждает войну, начатую Россией в Украине, и призывает остановить весь этот ужас, из-за которого ежедневно гибнут сотни людей.
Кроме того стало известно, что родители будущей королевы Великобритании, ныне - Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, намерены принять беженцев из Украины в своем шикарном имении в Беркшире.
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