Родители Кейт Миддлтон приютят беженцев из Украины в своем роскошном особняке

Родители Кейт Миддлтон хотят приютить беженцев из Украины / Фото: Reuters

Родители герцогини Кембриджской - Кэрол и Майкл Миддлтон - намерены принять беженцев из Украины в своем шикарном имении в Беркшире, пишет издание Daily Mail.

Супруги хотят создать пристройку к дому в селе Баклбери. Этот особняк родители Кейт купили десять лет назад за 4,7 миллионов фунтов стерлингов.

"Баклбери приютил большое количество беженцев, и Кэрол получала советы от жителей деревни и искала информацию о том, как этот процесс работал для других в этом районе", - пишет издание.

Среди соседей, которые уже разместили украинских беженцев указаны:

телеведущий Крис Таррант

политик- консерватор лорд Беньон, друг Миддлтонов, который недавно провел мероприятие по сбору средств для беженцев в своем доме.

Кэрол и Майк проводят с ними встречи, чтобы обеспечить переселенцев из Украины комфортным жильем.

Также они хотят переоборудовать пространство в их доме с семью спальнями Bucklebury Manor в отдельное жилье для семьи из Украины.

Отмечается, главный вопрос, который нужно незамедлительно решить перед заселением украинснких беженцев - проблема безопасности.

Семья намерена принять беженцев из Украины / INS News Agency

"У Кэрол не так много хозяйственных построек, и охрана Кейт остается в главном доме, когда они приезжают, поэтому ей придется найти способ организовать все безопасно. Кэрол здесь очень популярна, и она творит чудеса для общества и семейной фермы", - сказал один из жителей деревни Баклбери.

Ранее Главред писал о том, что Принц Уильям, герцог Кембриджский, является вторым в очереди на британский королевский престол. Он и его супруга, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, являются любимой королевской парой британского народа.

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