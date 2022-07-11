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"Призывает остановить этот ужас": Агутин на концерте категорически выступил против войны в Украине

11 июля 2022, 23:53

Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум много времени проводят в

Леонид Агутин
Леонид Агутин не молчит о войне в Украине / 7Дней

Музыкальный критик Александр Фадеев рассказал в интервью изданию Solenka.info о том, что российский певец Леонид Агутин, который недавно открестился от участия в концерте на поддержку Украины, на концерте заявил, что он категорически против военного вторжения россии в Украину.

По словам Фадеева, гражданская позиция Агутина в марте-апреле этого года стала причиной отмены концертов музыканта в ряде российских городов. После этого певец опубликовал еще один пост в соцсетях, в котором пояснил, что он всегда был и будет против решения любых конфликтов с помощью военной силы.

Критик также заявил, что Агутин прямо со сцены заявил, что позиция его не изменилась, и он по-прежнему осуждает войну, начатую россией в Украине и призывает остановить весь этот ужас, из-за которого ежедневно гибнут сотни людей.

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Напомним, ранее артисты решили прояснить ситуацию в связи в большим количеством "недоброжелателей" в сети. "Не нужно перевирать слова и никаких лозунгов артисты не произносили! Достаточно пойти на странички артистов и прочитать. Артисты выразили своё сострадание невинным жертвам боевых действий и выступили за переговоры! А участие Агутина и Варум в концерте "в поддержку Украины", состоявшийся 20 марта 2022 года, — это чистая ложь. Любой желающий может посмотреть концерт в Ютубе", - говорится в сообщении.

На этом концерте собирались деньги в помощь детям и женщинам, вынужденным бежать из зоны

Леонид Агутин
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