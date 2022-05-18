"Это чистая ложь!": Агутин и Варум открестились от поддержки Украины в войне против России

Агутин и Варум открестились от поддержки Украины в войне против России / instagram.com/agutinleonid/

Анжелика Варум и Леонид Агутин не выступали с лозунгом "нет войне" и не пели на благотворительном концерте "U For Ukraine" в поддержу Украины.

Артисты решили прояснить ситуацию в связи в большим количеством "недоброжелателей" в сети.

"Не нужно перевирать слова и никаких лозунгов артисты не произносили! Достаточно пойти на странички артистов и прочитать. Артисты выразили своё сострадание невинным жертвам боевых действий и выступили за переговоры! А участие Агутина и Варум в концерте "в поддержку Украины", состоявшийся 20 марта 2022 года, — это чистая ложь. Любой желающий может посмотреть концерт в Ютубе", - говорится в сообщении.

На этом концерте собирались деньги в помощь детям и женщинам, вынужденным бежать из зоны боевых действий, уточнили артисты.

"Кто не поленится - тот увидит, что артисты там не выступали и заявлений там не делали. В самом конце концерта организаторы поставили клип "Magic Song". Это детская история на музыку Леонтовича "Щедрик", записанная в конце прошлого года к Рождеству командой более десятка артистов и музыкантов из России, стран Латинской Америки, США, Кубы и Китая. Почему организаторы онлайн-концерта поставили на афишу всего лишь 6 артистов, да ещё и тех, кто там не присутствовал даже онлайн - надо уточнять у организаторов", - сообщили представители Варум и Агутина.

Скриншот с трансляции концерта в поддержку Украины

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