В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

Скандальная певица еще с 2014 года яро поддерживает "русский мир".
За ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение.
Голову Чичериной, которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, оценили в 50 тысяч долларов, сообщил журналист Сергей Иванов.
"Мой калифорнийский друг Зак предлагает $50000 за голову чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга", - написал Иванов.
Отметим, ранее в Сети появилось видео, на которых скандальная певица снимает флаг Украины над мэрией в Енергодаре.
Напомним, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности, сообщает мэр города Дмитрий Орлов. По его словам, сейчас оккупанты контролируют периметр Энергодара и находятся на АЭС.
Читайте также:
- "Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка
- Финляндия задержала 21 яхту: если окажется, что суда "олигархов Путина", их немедленно конфискуют
- Похмелье будет тяжелым, или Как Россия откатилась в средние века
- "Остановите одного, чтобы выжили миллионы": Зеленский обратился с яростной речью к парламенту Италии