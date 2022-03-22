В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" / скриншот

За ликвидацию страстной поклонницы "русского мира", российской певицы Юлии Чичериной в США предложили вознаграждение.

Голову Чичериной, которая уже 8 лет поддерживает российскую агрессию против Украины, оценили в 50 тысяч долларов, сообщил журналист Сергей Иванов.

"Мой калифорнийский друг Зак предлагает $50000 за голову чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга", - написал Иванов.

twitter.com/applecrysis_ua

Отметим, ранее в Сети появилось видео, на которых скандальная певица снимает флаг Украины над мэрией в Енергодаре.

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Напомним, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности, сообщает мэр города Дмитрий Орлов. По его словам, сейчас оккупанты контролируют периметр Энергодара и находятся на АЭС.

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