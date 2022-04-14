Дайте Зеленскому все, что нужно для борьбы: Микки Рурк поддержал Украину и раскритиковал НАТО

Микки Рурк выступил в поддержку Украины / Instagram

Американский актер и сценарист Микки Рурк жестко раскритиковал США и НАТО за недостаточную помощь Украине в войне с Россией и призвал "дать украинцам все, что им нужно".

На своей странице в Instagram Рурк опубликовал фотографию генерала Александра Дворникова, который теперь руководит российскими войсками в Украине. Ранее он занимал должность командира группы российских войск в Сирии.

"Этот человек — бессердечный, безжалостный мясник", — написал Рурк о Дворникове.

Американский актер напомнил о жертвах оккупантов в Мариуполе.

"22 тысячи стариков, детей и членов их семей погибли в Мариуполе в результате бомбардировок. Теперь, что еще хуже, Россия посылает туда известного генерала Александра Дворникова, репутация которого известна еще по войне с Сирией, где погибали мирные жители. Этот человек — бессердечный, безжалостный мясник", - говорится в сообщении.

"Каждый день смелый и решительный президент Украины Зеленский продолжает добывать у мира оружие, необходимое ему для защиты этой страны от этого бессмысленного кошмара, который день и ночь творится в Украине. Какого хр*на США и все страны НАТО не могут дать президенту Зеленскому то, что его народу нужно для борьбы", - возмутился актер.

По его словам, "отговорки США и НАТО — это просто слова без смысла, слова без цели".

"Я слушаю новости и не могу даже поужинать, наблюдая за этой бойней, этой гр*баной кровавой баней, и каждую ночь одно и то же. Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Забудьте обо всем этом дерьме, о том, как вы ведете честную войну или нечестную войну. Давайте снимем наши гр*баные перчатки и дадим этим людям все, что им нужно", - призвал Микки Рурк.

Актер добавил, что у его помощника Димы 12 родных находятся в Украине, и каждый день Рурк узнает, как кого-то из родных Димы убивают.

"Вчера утром зашел Дима, сел рядом и без эмоций сказал мне: один из моих одноклассников, 38 лет, шел по улицу за кошкой и получил несколько выстрелов в затылок", - рассказал он.

Ранее голливудский актер Шон Пенн, которому исполнился 61 год, заявил, что уже сам готов взять в руки оружие и воевать на стороне Украины.

Как сообщал Главред, всемирно известная певица Мадонна выступила в поддержку Украины. На своей странице в Instagram она заявила, что "бессмысленное и алчное" вторжение России в Украину должно быть остановлено.

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