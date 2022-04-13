Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

Шон Пенн / Reuters

Голливудский актер Шон Пенн, которому исполнился 61 год заявил, что уже сам готов взять в руки оружие и воевать на стороне Украины.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Hollywood Authentic.

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На момент интервью Пенн как раз вернулся из разрушенной войной Украины, где он встречался с президентом Зеленским. "Он был явно тронут и разгневан тем, чему стал свидетелем, и он восхищался людьми, которые пытались сдержать русских захватчиков. Он также беспокоился о том, достаточно ли будет публичных выступлений и документальных фильмов снято о трагедии в Украине (он снимался для Vice, пока был там)", - сказано в материале.

Актер искренне переживает за Украину/Hollywood Authentic

Медиа также отмечает, что одним из тех, кто считает присутствие Пенна положительным моментом, является сам Зеленский. После его визита в столицу офис президента распространил такое заявление: "Режиссер специально приехал в Киев, чтобы зафиксировать все события, которые сейчас происходят в Украине, и рассказать миру правду о вторжении России в нашу страну. Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину в Украине. Наша страна благодарна ему за такое проявление мужества и честности".

Сам Пенн рассказывает, что он был в Украине дважды. "Я был в Мариуполе. Я был на передовой в Мариуполе в ноябре (2021 года), с тех пор он подвергся невероятному нападению со стороны русских. Я провел время в Киеве, во Львове, везде между ними. Но вам даже не нужен паспорт, чтобы оценить то, что произошло. Достаточно посмотреть фильм "Зима в огне". Эти события - это историческое наследие Зеленского, потому что он человек, который это сделал. У него никогда не отберут то, что он объединил украинцев для борьбы за свою страну", - говорит американский актер.

Пенн активно выступает в поддержку и призывает США вложить все в поддержку страны и ее народа. Сам Шон и некоммерческая организация CORE (Community Organized Relief Effort), основанная актером 2010 года, сейчас поддерживает украинских беженцев в Польше. Шон помогает и продолжает снимать свой документальный фильм, который теперь, вероятно, будет совсем другим, чем он задумывался изначально.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук. Он предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".