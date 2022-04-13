УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

13 апреля 2022, 09:29

Актер дважды за последнее время побывал в Украине.

Шон Пенн
Шон Пенн / Reuters

Голливудский актер Шон Пенн, которому исполнился 61 год заявил, что уже сам готов взять в руки оружие и воевать на стороне Украины.

Об этом он заявил в интервью американскому изданию Hollywood Authentic.

Читайте такжеШон Пенн попросил миллиардеров купить для Украины истребители и системы ПВО

На момент интервью Пенн как раз вернулся из разрушенной войной Украины, где он встречался с президентом Зеленским. "Он был явно тронут и разгневан тем, чему стал свидетелем, и он восхищался людьми, которые пытались сдержать русских захватчиков. Он также беспокоился о том, достаточно ли будет публичных выступлений и документальных фильмов снято о трагедии в Украине (он снимался для Vice, пока был там)", - сказано в материале.

1649831289-6829.jpg
Актер искренне переживает за Украину/Hollywood Authentic

Медиа также отмечает, что одним из тех, кто считает присутствие Пенна положительным моментом, является сам Зеленский. После его визита в столицу офис президента распространил такое заявление: "Режиссер специально приехал в Киев, чтобы зафиксировать все события, которые сейчас происходят в Украине, и рассказать миру правду о вторжении России в нашу страну. Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину в Украине. Наша страна благодарна ему за такое проявление мужества и честности".

Сам Пенн рассказывает, что он был в Украине дважды. "Я был в Мариуполе. Я был на передовой в Мариуполе в ноябре (2021 года), с тех пор он подвергся невероятному нападению со стороны русских. Я провел время в Киеве, во Львове, везде между ними. Но вам даже не нужен паспорт, чтобы оценить то, что произошло. Достаточно посмотреть фильм "Зима в огне". Эти события - это историческое наследие Зеленского, потому что он человек, который это сделал. У него никогда не отберут то, что он объединил украинцев для борьбы за свою страну", - говорит американский актер.

Пенн активно выступает в поддержку и призывает США вложить все в поддержку страны и ее народа. Сам Шон и некоммерческая организация CORE (Community Organized Relief Effort), основанная актером 2010 года, сейчас поддерживает украинских беженцев в Польше. Шон помогает и продолжает снимать свой документальный фильм, который теперь, вероятно, будет совсем другим, чем он задумывался изначально.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук. Он предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

viber
Шон Пенн
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастьеГороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаУкраину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая весна Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду В Ирпене трое оккупантов одновременно зверски насиловали молодую девушкуВ Ирпене трое оккупантов одновременно зверски насиловали молодую девушку
Поддержите Главред

Последние новости

09:29

Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

09:28

Сотня орков потеряли руки и ноги: в Петербурге очередь из скорых с ранеными оккупантамиВидео

09:15

Сколько еще продлится война в Украине: назван решающий фактор - он проявится в течение месяца

09:00

Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встреча

08:53

Война в Украине и лютая шизофрения Россиимнение

Реклама
08:48

ВСУ сбили юбилейную 300-ю воздушную цель РФ – "поджарили" вражеский штурмовик Су-25

08:16

Поменять "Кощея" на мариупольцев: Аваков предложил, что делать с задержанным МедведчукомВидео

08:05

С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьВидео

07:47

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

07:36

Нельзя допустить, чтобы варварская выходка Путина увенчалась успехом - ДжонсонВидео

07:19

Москва приняла решение продолжать войну против Украины – АрестовичВидео

07:01

32 дня жизни в метро: без света и нормальной еды 2-летняя харьковчанка перестала ходитьВидео

06:39

ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровщины – освобождено 15 населенных пунктовВидео

06:38

Россия начинает пожинать первые плоды своих военных преступлений в Бучемнение

06:20

"Нужно молиться, чтобы были дожди": экс-директор ЦРУ назвал преимущество россиян в битве за Донбасс

05:45

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в УкраинеВидео

05:02

"Я бы намылил фейс Баскову": Кондратюк высказался о российских артистахВидео

04:30

Меладзе и Джанабаева впервые показали младшую дочь

04:01

Лукашенко кинет "бункерного": таролог дала неожиданный прогноз по войне в Украине

03:50

Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает

Реклама
03:37

От "второй сильнейшей" до толпы убийц: эксперт объяснил, чем нам грозит смена имиджа армии РФ

03:03

Константина Райкина уволили из основанной им Театральной школы из-за его осуждения войны в Украине

02:37

Касьянов рассказал, каким странам выгодно скорейшее завершение войны в Украине

02:05

"2-3 года выдержит и Украина, и Россия": Тука назвал фактор, который может изменить исход войны

01:36

Гармаш объяснил, почему "победоносные" планы Путина к 9 мая выгодны Украине

00:51

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:33

Зеленский обратился к украинцам и раскрыл детали о задержании МедведчукаВидео

00:26

Джамала поведала, как убегала от войны с детьми за границуВидео

00:25

Украинская звезда фильмов для взрослых стала волонтером и предрекает Украине светлое будущее

00:18

"Пуля прошла по подбородку": волонтер рассказал, как выжил после расстрела рашистовВидео

00:00

Где задержали Медведчука: Арестович рассказал о спецоперацииВидео

12 апреля, вторник
23:55

Всеобщая мобилизация в Украине: кто и где имеет право вручать повестки

23:28

Отряд СОБРа стерли в порошок: ВСУ уничтожили десятки орков из АрхангельскаВидео

23:23

"План России терпит крах": в Британии высмеяли хвастовство ПутинаВидео

23:23

"Пока не можем подтвердить": Блинкен о применении химоружия в УкраинеВидео

22:51

Месть Путина, или Как задержали Медведчукамнение

22:47

РФ перебросила десятки военных самолетов на аэродром у границы УкраиныВидео

22:17

Почему дефолт не сразу добьет Россиюмнение

22:14

Миргород снова попал под ракетный обстрел: два "прилета"

21:58

СБУ показала новое фото Медведчука: подробности задержания кума ПутинаВидео

Реклама
21:58

"Вова, я в плену, забери меня как-то": Сеть взорвалась мемами после задержания МедведчукаФотоВидео

21:52

Теперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменников

21:48

"Обида переросла в паранойю": Макрон резко высказался о причинах нападения Путина на УкраинуВидео

21:18

Вырвались из окружения: в осажденном Мариуполе морпехи соединились с АзовомВидео

21:11

Виктора Медведчука задержали: Зеленский показал фотоВидео

21:07

Пришла в себя: Лорак отменила все концерты в России и сбежала в ЕвропуВидео

21:05

Не Украиной единой: Россия начала стягивать свои войска к Финляндии

20:51

"Украина не меняла позицию": Арахамия объяснил истерику РФ по переговорамВидео

20:35

В Мариуполе орки взяли в плен судно с украинцами на борту

20:28

Рашисты пошли на штурм: ВСУ отразили вражескую атаку на ЛуганщинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять