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Шон Пенн пообещал "расплавить" свой Оскар, если Зеленскому не дадут выступить на церемонии награждения

27 марта 2022, 14:25

Легендарный актер и режиссер Шон Пенн весьма эмоционально высказался в поддержку Украины.

Пенн, Зеленскицй
Шон Пенн и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Недавно известная комедийная актриса Эми Бет Шумер пригласила президента Украины Владимира Зеленского принять участие в церемонии награждения самой престижной кинопремии ‒ "Оскар" (премии Американской киноакадемии).

Комедиантка считает, что появление украинского президента было бы еще одним поводом побольше рассказать миру о кровавой войне, которую Россия начала против Украины.

Впрочем, до сих пор неизвестно, восприняли ли продюсеры ‒ "Оскара" предложение знаменитости связаться с президентом Украины всерьез.

Тем временем легендарный актер и режиссер Шон Пенн (обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук с предложением разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также пообещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

"Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, считающих себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет, а если произойдет, надеюсь, все уйдут из зала", – заявил Пенн в интервью CNN.

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Напомним, 16 ноября минувшего года Шон Пенн посещал Украину ради съемок своего документального фильма.

Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов Небесной Сотни. Он успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым, а впоследствии - и посетить зону ООС.

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Владимир Зеленский Оскар Шон Пенн
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