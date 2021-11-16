В центре Киева засекли звезду Голливуда

Звезда Голливуда посетил Украину

Во вторник, 16 ноября, Украину посетил известный голливудский актер и продюсер Шон Пенн, который в нашей стране снимает документальное кино, сообщает ТСН.

Кинозвезду заметили на Институтской во время интервью на месте расстрелов Небесной Сотни.

Съемки фильма под грифом секретности, как и сам визит Пенна.

Однако журналисты выяснили, что он уже не первый день в Киеве и успел записать интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым.

"У нас Шон Пенн", – написал Остальцев в Instagram о разговоре с Шоном Пенном.

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Также журналисты выяснили, что Пенн в ближайшие дни посетит зону проведения ООС и Мариуполь, в частности.

Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Кинооператор Галина Хатчинс получила сквозное ранение груди. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

Алек Болдуин после случайного убийства украинки заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего. Полиция не предъявила актеру обвинений в убийстве украинки.

В компании фильма утверждают, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе. Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

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