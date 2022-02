Мадонна поддержала Украину и показала средний палец Путину

Мадонна поддержала Украину / Фото: Reuters

Всемирно известная певица Мадонна выступила в поддержку Украины. На своей странице в Instagram она заявила, что "бессмысленное и алчное" вторжение России в Украину должно быть остановлено.

Мадонна призвала послать Украине гуманитарную помощь.

"Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!", - написала Мадонна.

"Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба. Слава Украине! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!", - добавила она.

Также Мадонна опубликовала видео, на котором президент РФ Владимир Путин превращается в Адольфа Гитлера, показаны кадры взрывов украинских городов российскими оккупантами, жуткие кадры разрушений и раненых украинцев. Также появляется надпись "I can't take it!" (Я не могу это терпеть).

Еще она добавила хэштег #stopputin (#Остановите Путина) и опубликовала сториз с сине-желтым флагом.

Ранее российский певец Сергей Лазарев осудил вторжение России в Украину.

Российский музыкант и лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков также отреагировал на вторжение российских войск на территорию Украины. Он назвал такие действия безумием и позором.