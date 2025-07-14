Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

Кратко:
- Надю Дорофееву госпитализировали
- Звезда рассказала о проблемах со здоровьем
Второй раз за два месяца украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу. В начале июня звезда с капельницей в руке сообщила, что "посыпалась". Сегодня Додо опубликовала фото из больничной палаты.
Она призналась, что сейчас ее организм переживает не лучшие времена - из-за стресса последних трех лет здоровье артистки стремительно ухудшается. "Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью. Но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти 3 года - я не переживала за всю жизнь. И как результат - сыпется понемногу организм. Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу. И здесь вопрос действительно важный - взяться за себя и один за другим снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы", - пишет Dorofeeva в своем Telegram-канале.
При этом певица отметила, что рассказала свою ситуацию не для того, чтобы вызвать жалость к себе. Дорофеева просто решила напомнить подписчикам о важности заботы и своевременного контроля эмоционального и физического состояния. "Я учусь делиться не только победами и всякими позитивными штуками... Пусть это будет вам напоминанием о себе. О контроле своего здоровья, ведь это, оказывается, самое главное! О том, что важно помогать себе заблаговременно, но не когда уже поздно. Берегите себя, хорошие", - говорит Надя Дорофеева.
Поклонники поддержали артистку в комментариях: пожелали ей скорейшего восстановления и возвращения на сцену, а также отметили важность поднятия такого вопроса, как забота о себе.
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О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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