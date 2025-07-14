Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

Dorofeeva вышла на связь с поклонниками прямиком из больничной койки.

https://stars.glavred.info/nadyu-dorofeevu-polozhili-v-bolnicu-vtoroy-raz-za-leto-chto-proishodit-s-pevicey-10681241.html Ссылка скопирована

Надя Дорофеева в больнице - у Dorofeeva проблемы со здоровьем / instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Надю Дорофееву госпитализировали

Звезда рассказала о проблемах со здоровьем

Второй раз за два месяца украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу. В начале июня звезда с капельницей в руке сообщила, что "посыпалась". Сегодня Додо опубликовала фото из больничной палаты.

Она призналась, что сейчас ее организм переживает не лучшие времена - из-за стресса последних трех лет здоровье артистки стремительно ухудшается. "Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью. Но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти 3 года - я не переживала за всю жизнь. И как результат - сыпется понемногу организм. Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу. И здесь вопрос действительно важный - взяться за себя и один за другим снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы", - пишет Dorofeeva в своем Telegram-канале.

видео дня

При этом певица отметила, что рассказала свою ситуацию не для того, чтобы вызвать жалость к себе. Дорофеева просто решила напомнить подписчикам о важности заботы и своевременного контроля эмоционального и физического состояния. "Я учусь делиться не только победами и всякими позитивными штуками... Пусть это будет вам напоминанием о себе. О контроле своего здоровья, ведь это, оказывается, самое главное! О том, что важно помогать себе заблаговременно, но не когда уже поздно. Берегите себя, хорошие", - говорит Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева в больнице - у Dorofeeva проблемы со здоровьем / t.me/thisisdorofeeva

Поклонники поддержали артистку в комментариях: пожелали ей скорейшего восстановления и возвращения на сцену, а также отметили важность поднятия такого вопроса, как забота о себе.

Надю Дорофееву поддержали фанаты / t.me/thisisdorofeeva

Надю Дорофееву поддержали фанаты / t.me/thisisdorofeeva

Надю Дорофееву поддержали фанаты / t.me/thisisdorofeeva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем Ирина Билык жалеет больше всего. Недавно украинская певица сделала откровенное признание в социальных сетях о том, что могла бы сделать, но не сделала.

Также украинская ведущая и модель Александра Кучеренко, которая недавно развелась с журналистом и путешественником Дмитрием Комаровым, рассказала правду о своей новой страсти.

Читайте также:

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред