"Безумие и позор РФ": российский музыкант Гребенщиков отреагировал на войну против Украины

Он назвал боевые действия против нашего государства позором России.
Российский музыкант и лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков отреагировал на вторжение российских войск на территорию Украины.
Он назвал такие действия безумием и позором. Соответствующий пост музыкант разместил в Facebook в ночь на 25 февраля.
Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России.
"Эта война – это безумие и позор России", – написал он.
Сообщение музыканта набрало более 2 тысяч репостов среди его поклонников.
Ранее сообщалось, что российские звезды, выступающие против войны с Украиной, публикуют в социальных сетях черные квадраты с хэштегом #нетвойне или записывают видеообращения, чтобы об ужасах, творящихся в нашей стране, узнало больше людей.
Напомним, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что план России в том, чтобы прорваться танковыми колоннами в Киев со стороны Иванкова и Чернигова. Он отметил, что"самый тяжелый день будет сегодня".
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