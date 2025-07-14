14 июля умерли Александр Митта и Юрий Мороз.

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14 июля умерли Александр Митта и Юрий Мороз / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

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От чего умер Александр Митта

От чего умер Юрий Мороз

В понедельник, 14 июля, в России скончались сразу два известных кинорежиссера: Александр Митта и Юрий Мороз.

В частности, Александр Митта, снявший популярный в советское время фильм "Экипаж", ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом пишут росСМИ.

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Информацию о смерти постановщика подтвердил его сын Евгений.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", - сообщил он.

Режиссер скончался от рака почек. Сообщалось, что в последнее время Митта находился на паллиативном лечении.

1 июля Митта был госпитализирован в состоянии сопора. Днем ранее он потерял сознание у себя дома. К нему вызвали скорую помощь, и врачам на время удалось стабилизировать его состояние и продиагностировать у него обострение пневмонии.

Александр Митта был известен как автор картин "Друг мой, Колька", "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман" и других.

Кроме того, в тот же день, 14 июля, умер режиссер, продюсер и сценарист Юрий Мороз.

Кинематографисту было 68 лет. Причиной смерти тоже стало онкологическое заболевание.

Артист долгое время страдал от рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен в 2023 году, а незадолго до кончины Морозу был присвоен паллиативный статус.

Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИК, в 70-х годах служил в театре Ленком. Также он возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов. Он известен как продюсер сериалов "Каменская" и "Содержанки", а также как автор экранизации "Братья Карамазовы" и многих других картин. Он также был крестным отцом сына заядлого путиниста Дмитрия Харатьяна, который сейчас поддерживает российскую агрессию.

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