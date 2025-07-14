Страшный конец: судмедэксперт сообщил детали смерти звезды "Зачарованных"

Кратко:
- 4 июля жена Джулиана Макмэхона сообщила о смерти актера
- Через неделю в прессе появились подробности диагноза звезды
Австралийский актер, звезда сериалов "Зачарованные" и "Части тела" Джулиан Макмэхон умер в возрасте 56 лет. Его смерть стала шоком для поклонников, так как артист скрывал, что последние годы борется с онкологией.
Новость о болезни появилась в прессе вместе с сообщение о смерти Макмэхона - публичное заявление сделала третья жена Джулиана Келли Паньягуа. Однако детали вдова раскрывать не стала.
Позже их опубликовало издание People с отсылкой на отчет судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас во Флориде, США. В нем было указано, что смерть Джулиана Макмэхона наступила 2 июля 2025 года в результате образования метастазов в легких. Их вызвал рак головы и шеи, с которым боролся актер.
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