Необычная прическа и стильный образ: Елена Зеленская покорила своим видом

Елена Зеленская выбрала строгий костюм.

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Елена Зеленская - как выглядит / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

Елена Зеленская отправилась в Италию

В каком образе она там появилась

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию вчера, 9 июля, вместе с мужем Владимиром Зеленским.

Как стало известно из соцсетей Зеленской, для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом.

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Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

Елена Зеленская в Италии / фото: t.me, Елена Зеленская

"Сегодня в Италии сделали важный шаг к углублению академического сотрудничества в рамках Глобальной коалиции украинских студий. Следовательно, Украина получила возможность еще больше укрепить свою субъектность на международной арене и распространить свою мягкую силу, разрушая устоявшиеся российские нарративы. Благодарна итальянцам за стремление объединить инициативы по исследованию, популяризации и развитию украинской культуры, истории, языка и литературы через заведения высшего образования", - написала первая леди.

Смотрите видео, как выглядела Елена Зеленская на официальной встрече:

Елена Зеленская предпочла естественный макияж / фото: скрин t.me, Елена Зеленская

Отметим, Елена Зеленская для официальных мероприятий выбирает одежду украинских брендов, также ранее ее стилисткой была основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Елена Зеленская посетила Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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