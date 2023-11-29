Елена Зеленская продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

Первая леди Украины примерила украшение с традиционным украинским вайбом.

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Елена Зеленская показала брошь-голубку с культурным кодом / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья, где вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, международными партнерами, народными депутатами и руководителями ОГА обсудила план обеспечения украинцев услугами в сфере психического здоровья.

Бьюти-выбор жены гаранта для этого мероприятия - классический костюм-тройка темно-горчичного цвета с жилетом, блузка цвета кофе с молоком и массивная брошь. Последней пресса уделила особое внимание.

Крупное украшение ручной работы принадлежит бренду Gunia Project, владелицей которого является персональный стилист Елены Зеленской. Брошь исполняет не только декоративную роль, но и несет символическую нагрузку.

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Такая золотая голубка похожа на тех, которых лепили из теста чтобы украсить обрядовые караваи, или выпекали по особым случаям. Такие сдобные птички считались мощными оберегами, и преподносились, как подарок, с наилучшими пожеланиями - мира, удачи и благополучия.

Снимки Елены Зеленской в костюме с особенной брошью появились в блоге первой леди в Telegram.

Елена Зеленская показала брошь-голубку с культурным кодом / t.me/FirstLadyOfUkraine

Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.

Также стилист первой леди, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу над страной-агрессором.

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