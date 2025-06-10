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Сколько стоит сумка Елены Зеленской - первая леди покорила образом

Элина Чигис
10 июня 2025, 08:01
1847
Елена Зеленская внимательна к своему внешнему виду.
Елена Зеленская
Елена Зеленская - стиль / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Елена Зеленская посетила больницу
  • Как она выглядела

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила больницу на Днепровщине и ознакомилась с работой Центра ментального здоровья "Возвращение".

Как стало известно из соцсетей Елены, она была в изысканном образе, который дополнила стильной сумкой от украинского бренда Kacharovska, а ее стоимость составляет 9200 гривен.

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"Проект "Возвращение" становится еще одним большим подкреплением Всеукраинской программы ментального здоровья. Ведь, как и во всех проектах программы, помощь в его рамках абсолютно бесплатна и доступна для военных, ветеранов и членов их семей", – отметила первая леди.

Сумка Елены Зеленской
Сумка Елены Зеленской / фото: скрин kachorovska.com

Зеленская выбрала темно-синий костюм, в котором уже появлялась в прошлом году во время посещения "Книжного арсенала" в Киеве.

Елена Зеленская посетила больницу
Елена Зеленская посетила больницу / фото: скрин t.me, Елена Зеленская

Дополнила образ она аккуратной укладкой, естественным макияжем и лаконичными серьгами.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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