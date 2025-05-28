"Только усугубит ситуацию": Елена Зеленская сделала важное заявление

Читайте детально:
- Елена Зеленская рассказала, как стоит общаться с людьми с РХП
- Что не стоит им говорить
Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась полезными советами экспертов из обновленного "Справочника безбарьерности" относительно корректного общения с людьми, имеющими опыт расстройства пищевого поведения.
На своей странице в Telegram Зеленская объяснила, что влияет на наше не только физическое, но и ментальное здоровье.
"Здоровое питание, как отдых, спорт или качественный сон, помогает нашему телу и психике восстанавливаться. Таким образом, от того, что и как мы едим, напрямую зависит состояние нашего физического и ментального здоровья. Часто люди борются со стрессом, "заедая" его или, наоборот, отказываясь от еды. Такие изменения пищевых привычек не всегда заметны, однако могут привести к более серьезным проблемам, в частности к расстройствам пищевого поведения", - написала первая леди.
Также она подчеркнула, что не стоит давать непрошеные советы, ведь так можно навредить человеку с РХП.
"Давать рекомендации целесообразно только тогда, когда у вас есть необходимая экспертиза, а человек сам инициирует разговор и просит совета. Навязывание, даже с лучшими намерениями, только усугубит ситуацию. Разговоры о терапии или лечении имеют смысл только в том случае, когда человек к ним готов. В это время важно быть рядом и быть благодарным за доверие", - добавила Елена Зеленская.
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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