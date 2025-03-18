Вся в черном - Елена Зеленская удивила своим видом

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- Елена Зеленская отправилась в командировку
- Первая леди показала стильный образ
Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в Финляндии вместе со своим мужем – президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 18 марта.
На личной странице Зеленской в Facebook появился первый снимок с визита.
Супруги Зеленские держались за руки и спускались по трапу самолета. Первая леди выбрала образ в черном цвете, который состоял из брюк, блузки и пальто оверсайз. Владимир Александрович также был одет в одежду черного цвета.
На фото Зеленская смотрела в сторону и изящно придерживала полы пальто.
"В программе первой леди образовательное сотрудничество: расширение Коалиции украинских студий и безопасность образовательного пространства, обустройство школьных укрытий, обмен опытом системы школьного питания, а также встреча с лидерами бизнеса, меценатами и представителями культурного сообщества", - написано в публикации.
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
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А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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