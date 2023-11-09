Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды

Первая леди Украины посетила Сорбонну в деловом костюме с твердым характером.

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Елена Зеленская в Сорбонне - как выглядел парижский лук первой леди / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла с деловым визитом во Францию. Сегодня она посетила один из старейших университетов в мире - Университет Сорбонна.

В рамках делового визита Зеленская обсудила возобновления в Университете отделения украинистики и пополнила местную библиотеку украинскими изданиями по истории, философии и культуре. Таким образом, убеждена первая леди, украинская культура, как важная часть культуры мировой, обретет еще один голос для тех, кто жаждет знаний.

Кроме просветительской деятельности Елены Зеленской, во время ее заграничных командировок отдельной темой для обсуждения становятся ее луки. Для поездки во Францию, где знают толк в моде, стилисты первой леди приготовили нечто особенное.

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Так в Сорбонне она появилась в сером костюме-двойке из удлиненного жакета оверсайз, который Зеленская носила расстегнутым, и брюки-палаццо под тонким черным ремешком. Также первая леди надела серо-зеленую рубашку мужского кроя. На ее ногах оказались черные туфли-лодочки.

Елена Зеленская в Сорбонне - как выглядел парижский лук первой леди / t.me/FirstLadyOfUkraine

Елена Зеленская в Сорбонне - как выглядел парижский лук первой леди / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.

Также стилист первой леди, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу над страной-агрессором.

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