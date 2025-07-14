Наде Дорофеевой в больнице сообщили серьезные новости: "В непростые моменты жизни"

Вкратце:
- Сегодня Надя Дорофеева попала в больницу
- Позже певица узнала, что стала коллегой Джамалы по участию в Grammy Awards-2025
Сегодняшний день для украинской певицы Нади Дорофеевой начался с госпитализации - в социальных сетях она пожаловалась на ухудшение здоровья. Однако конец дня принес артистке приятный сюрприз.
В своем блоге в Instagram Dorofeeva сообщила, что получила приглашение от Академии звукозаписи США стать их членом и принять участие в определении победителей музыкальной премии Грэмми в 2025 году.
"Это не столько о достижениях. Сколько о чрезвычайной возможности быть частью мирового музыкального сообщества. Ведь я буду иметь право голосовать, поддерживать артистов со всего мира и, самое ценное для меня, - представлять украинскую музыку и привлекать еще большее внимание к нашей культуре. И что особенно вдохновляюще - я смогу участвовать в новых исключительных проектах Академии, где создается музыкальное будущее", - пишет Надя Дорофеева.
В комментариях артистку поздравляют с получением такой исключительной возможности друзья, коллеги и поклонники.
К слову, аналогичную позицию члена Академии звукозаписи США сегодня также получила украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Ее успехи Dorofeeva также отметила в своем блоге.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, где защитник Мариуполя морпех Михаил Дианов проводит медовый месяц со второй женой, свадьбу с которой он сыграл неделю назад.
Также старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина Ющенко впервые высказалась о бывшей невестке-предательнице, которая сейчас живет в стране-оккупанте.
Читайте также:
- "Много пар расходятся": Вадим Яценко заговорил о разводе
- Даша Квиткова воссоединилась с бывшим мужем - что произошло
- "Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред