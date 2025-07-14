Наде Дорофеевой в больнице сообщили серьезные новости: "В непростые моменты жизни"

Dorofeeva после госпитализации вышла на связь с поклонниками.

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Dorofeeva Grammy Awards - Надя Дорофеева стала членом Академии звукозаписи США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вкратце:

Сегодня Надя Дорофеева попала в больницу

Позже певица узнала, что стала коллегой Джамалы по участию в Grammy Awards-2025

Сегодняшний день для украинской певицы Нади Дорофеевой начался с госпитализации - в социальных сетях она пожаловалась на ухудшение здоровья. Однако конец дня принес артистке приятный сюрприз.

В своем блоге в Instagram Dorofeeva сообщила, что получила приглашение от Академии звукозаписи США стать их членом и принять участие в определении победителей музыкальной премии Грэмми в 2025 году.

видео дня

"Это не столько о достижениях. Сколько о чрезвычайной возможности быть частью мирового музыкального сообщества. Ведь я буду иметь право голосовать, поддерживать артистов со всего мира и, самое ценное для меня, - представлять украинскую музыку и привлекать еще большее внимание к нашей культуре. И что особенно вдохновляюще - я смогу участвовать в новых исключительных проектах Академии, где создается музыкальное будущее", - пишет Надя Дорофеева.

В комментариях артистку поздравляют с получением такой исключительной возможности друзья, коллеги и поклонники.

Dorofeeva Grammy Awards - Надя Дорофеева стала членом Академии звукозаписи США / instagram.com/nadyadorofeeva

Dorofeeva Grammy Awards - Надя Дорофеева стала членом Академии звукозаписи США / instagram.com/nadyadorofeeva

К слову, аналогичную позицию члена Академии звукозаписи США сегодня также получила украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Ее успехи Dorofeeva также отметила в своем блоге.

Надя Дорофеева и Джамала стали коллегами по Grammy Awards / instagram.com/nadyadorofeeva

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О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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