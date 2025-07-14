Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Гордость и признание: Джамала примет участие в Grammy Awards

Анна Подгорная
14 июля 2025, 21:08
17
Jamala получила почетную роль в самой престижной музыкальной премии мира.
Джамала
Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Читайте больше:

  • Что Джамала будет делать на Grammy Awards
  • Почему ее участие так важно для украинской музыки

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 и Народная артистка Украины Джамала получила уникальную возможность представить нашу музыку и культуру на международной арене, а также повлиять на развитие музыкальной индустрии в мире. Об этом звезда рассказала в своем блоге в Instagram.

Джамала стала членом Академии звукозаписи США, которая ежегодно определяет лучших музыкантов в 108 категориях и 30 музыкальных жанрах для престижной музыкальной премии Грэмми. В этом году на выбор сможет повлиять артист из Украины.

видео дня

"Я - Грэмми-академик. Это означает, что отныне я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира - Grammy Awards. Почему это так важно для меня? Потому что это - не просто титул. Это - признание твоего профессионального веса. Это - доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это - возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно - это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало. Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю - украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии", - пишет Джамала.

С важным этапом в ее карьере артистку поздравляют в комментариях поклонники. К ним также присоединились коллеги: Melovin, Onuka, alyona alyona, MamaRika, Юлия Санина, Надя Дорофеева и др.

Джамала
Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / instagram.com/jamalajaaa
Джамала
Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / instagram.com/jamalajaaa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем Ирина Билык жалеет больше всего. Недавно украинская певица сделала откровенное признание в социальных сетях о том, что могла бы сделать, но не сделала.

Также украинская ведущая и модель Александра Кучеренко, которая недавно развелась с журналистом и путешественником Дмитрием Комаровым, рассказала правду о своей новой страсти.

Читайте также:

О персоне: Джамала

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Джамала Грэмми новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

21:19Война
Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

21:10Политика
Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

20:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

Последние новости

22:07

Будет ли Украина иметь стабильные поставки оружия от США: детали от нардепа

22:02

"Ночью приходил, попросил это сделать": Елена Мозговая рассказала о воле отца

21:47

"Объяснял историю РФ с 1250 года": Рютте высмеял Путина за "историка" на переговорах

21:41

Знаки повсюду: приметы на удачу и везение

21:19

США готовят пакет военной помощи на $10 миллиардов - что получит Украина

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - МиловКремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов
21:10

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины: кто заменит Умерова

21:08

Гордость и признание: Джамала примет участие в Grammy Awards

21:06

"Так мы пошли за ним": как Лина Костенко встретилась с диктатором Путиным

20:55

Не только Patriot: Рютте раскрыл, какое оружие может получить Киев первой волной

Реклама
20:25

Комары исчезнут навсегда: одно натуральное средство легко избавит от насекомыхВидео

20:07

HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере: в Сети появился первый кадр

19:54

Что заставляет кротов убегать навсегда: простой проверенный метод от садовода

19:31

Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили

19:10

Большое заявление Трампа по РФ: почему президент США изменил риторикумнение

19:05

Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

19:03

Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

18:59

Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летомВидео

18:56

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

18:53

Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

18:43

Сложный период для Путина: полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронтеВидео

Реклама
18:31

Вкус лета в банке: проверенный рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебелиВидео

18:12

Где енот: только гений справится с загадкой за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина

18:04

Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

17:43

Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менятьВидео

17:30

Цены в Украине взлетели втрое: Госстат назвал "рекордсменов" по подорожанию

17:28

В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем

17:20

Есть только три условия: названы реальные сценарии окончания войны в Украине

16:55

Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

16:54

Потрясло: в одной из областей Украины зафиксировали неожиданное землетрясение

16:30

Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

16:24

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

16:22

Аренда квартир в Украине подорожала: где дороже и дешевле всего снимать однушку

16:12

Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

16:04

Даже следа не останется: как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства

15:40

Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

15:35

Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатомВидео

15:34

Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способВидео

15:29

Судьба меняет маршрут: какие ТОП-4 знака откроют новую страницу жизни уже летом

15:22

Вызов для ПВО: РФ может получить от КНДР новые ракеты

Реклама
15:17

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищникВидео

15:11

Трамп оказался там, где был Байден в вопросе оружия для Украины: в NYT назвали причину

15:00

В Украине будет новый премьер-министр – кому Зеленский предложил должность

14:53

Зеленский провел переговоры с Келлогом в Киеве - о чем договорились

14:31

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

14:29

Штрафы за чеки: украинцев ждут серьезные изменения уже с 1 августа

14:29

Остаются целыми и ароматными: бомбезный рецепт вишен в собственном соку на зиму

14:14

Почему Черное море называют "черным": об истинном значении знают лишь единицыВидео

13:45

Разница колоссальная: украинец сравнил цены на продукты в Украине и АвстралииВидео

13:44

50 тыс. грн за рождение ребенка в Украине: Кабмин озвучил важное решение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять