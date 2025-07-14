Гордость и признание: Джамала примет участие в Grammy Awards

Jamala получила почетную роль в самой престижной музыкальной премии мира.

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Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

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Что Джамала будет делать на Grammy Awards

Почему ее участие так важно для украинской музыки

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 и Народная артистка Украины Джамала получила уникальную возможность представить нашу музыку и культуру на международной арене, а также повлиять на развитие музыкальной индустрии в мире. Об этом звезда рассказала в своем блоге в Instagram.

Джамала стала членом Академии звукозаписи США, которая ежегодно определяет лучших музыкантов в 108 категориях и 30 музыкальных жанрах для престижной музыкальной премии Грэмми. В этом году на выбор сможет повлиять артист из Украины.

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"Я - Грэмми-академик. Это означает, что отныне я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира - Grammy Awards. Почему это так важно для меня? Потому что это - не просто титул. Это - признание твоего профессионального веса. Это - доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это - возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно - это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало. Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю - украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии", - пишет Джамала.

С важным этапом в ее карьере артистку поздравляют в комментариях поклонники. К ним также присоединились коллеги: Melovin, Onuka, alyona alyona, MamaRika, Юлия Санина, Надя Дорофеева и др.

Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / instagram.com/jamalajaaa

Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / instagram.com/jamalajaaa

Jamala Grammy Awards - Джамала похвасталась новым достижением / instagram.com/jamalajaaa

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О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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