У Илона Маска обнаружились двое внебрачных детей

Илон Маск попал в очередной скандал/ Instagram

Согласно новым судебным документам, в 2021 году Илон Маск стал отцом двоих детей от своей подчиненной Шивоны Зилис, топ-менеджера его компании по искусственному интеллекту Neuralink.

У самого богатого человека в мире сейчас девять известных детей, в том числе пятеро детей от его первой жены Джастин Маск и двое детей от певицы Клэр Буше, профессионально известной как Граймс, пишет The Guardian.

Судебные документы, полученные Insider и опубликованные в среду, показали, что Илон Маск и Зилис подали прошение об изменении имен своих детей-близнецов, чтобы те "имели фамилию отца".

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Петиция была подана в Остине, штат Техас, где родились дети, и была одобрена судьей. Сообщается, что Зилис родила в ноябре 2021 года, за несколько недель до того, как Маск и Буше родили второго ребенка от суррогатной матери.

36-летняя Зилис родилась в Канаде и изучала экономику и философию в Йельском университете. Она считается восходящей звездой в мире искусственного интеллекта и входит в список Forbes "30 моложе 30 лет" и LinkedIn "35 моложе 35 лет".

В прошлом Маск выступал за повышение рождаемости, говоря, что "цивилизация рухнет", если у людей не будет больше детей. "Я имею в виду, я делаю свою часть работы, ха-ха", — написал он недавно в Твиттере относительно снижения рождаемости в США.

В апреле одна из его дочерей подала заявление на изменение своей фамилии и официальное отмежевание от Маска, заявив, что она не хочет "быть связанной с моим биологическим отцом каким-либо образом, в любой форме".

Напомним,