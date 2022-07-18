"Марсу нужны люди": Илон Маск объяснил, почему стал отцом девятерых детей

Илон Маск / Reuters / Joshua Reith / flickr.com

Легендарный бизнесмен-инноватор (и самый богатый человек в мире на данный момент) Илон Маск стал отцом уже девяти детей ради будущей колонизации Марса. Такую экстравагантную версию озвучил его друг Марк Кьюбан на подкасте Full Send.

"Я такой: Чувак, поздравляю, сколько у тебя будет?". А он присылает мне сообщение: "Марсу нужны люди"", — рассказал он.

По его словам, история произошла еще до того, как у Маска родился сын X Æ A-12 в браке с певицы Граймс.

На данный момент известно, что у Маска есть девятеро детей. От первой супруги Джастин Уилсон, с которой Илон познакомился в Канаде во время обучения в Королевском университете в Онтарио, у него близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройнята — Дамиан, Саксон и Кай.

В браке с певицей Граймс у него родились сын X Æ A-12 и дочь Экза Дарк Сайдерил, которую родила для пары суррогатная мать.

Буквально недавно стало известно, что у Маска уже после развода с певицей родились близнецы от сотрудницы его компании Neuralink.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что старший сын Маска, Ксавье объявил себя трансгендерной женщиной.

Юноша говорит, что закончил оформлять документы по смене пола и имени. И теперь он хочет, чтобы его называли Вивиен Джена Уилсон.

"Я больше не живу со своим биологическим отцом, и не желаю быть связанной с ним ни в каком виде или форме", ‒ сказал он.

До того американская певица и актриса Дженнифер Лопес представила свою 14-летнюю дочь (по рождению) Эмме Марибель Муньис, как гендерно нейтральную личность.

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