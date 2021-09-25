Илон Маск снова свободен: миллиардер расстался с канадской певицей / Reuters

Американский миллиардер, изобретатель и глава компании Tesla Илон Маск снова свободен – он и канадская певица Клэр Буше, более известная под псевдонимом Граймс, уже не пара, несмотря на то, что у них есть совместный ребенок. Вместе они были три года.

"Сейчас мы в полуразлуке, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", - рассказал знаменитый изобретатель.

По его словам, их союзу с Буше помешало расстояние. Дело в том, что Маск в связи с работой в SpaceX и Tesla проводит большую часть времени в Техасе или за границей. А Граймс преимущественно находится в Лос-Анджелесе.

При этом во время беседы Маска с журналистами Граймс была рядом с ним, а их сын с необыкновенным именем X Æ A-Xii Musk - в соседней комнате.

В последний раз на публике пару видели вместе в начале сентября на Met Gala - ежегодном мероприятии Института костюма Метрополитен-музея.

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Тогда 33-летняя Граймс прошлась по красной ковровой дорожке в одиночестве, а 50-летний Маск присоединился к ней позже.

Илон Маск, певица Граймс / Reuters

Отметим, официально Маск был женат трижды, причем дважды - с одной и той же женщиной. Также он имел несколько романов, которые не закончились свадьбой. От первого брака известный изобретатель имеет пятерых детей.

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