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Илон Маск снова свободен: миллиардер расстался с канадской певицей

25 сентября 2021, 08:25

Союзу знаменитого изобретателя и певицы помешало расстояние - он чаще всего находился в Техасе, а она в Лос-Анджелесе.

Илон Маск
Илон Маск снова свободен: миллиардер расстался с канадской певицей / Reuters

Американский миллиардер, изобретатель и глава компании Tesla Илон Маск снова свободен – он и канадская певица Клэр Буше, более известная под псевдонимом Граймс, уже не пара, несмотря на то, что у них есть совместный ребенок. Вместе они были три года.

"Сейчас мы в полуразлуке, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", - рассказал знаменитый изобретатель.

По его словам, их союзу с Буше помешало расстояние. Дело в том, что Маск в связи с работой в SpaceX и Tesla проводит большую часть времени в Техасе или за границей. А Граймс преимущественно находится в Лос-Анджелесе.

При этом во время беседы Маска с журналистами Граймс была рядом с ним, а их сын с необыкновенным именем X Æ A-Xii Musk - в соседней комнате.

В последний раз на публике пару видели вместе в начале сентября на Met Gala - ежегодном мероприятии Института костюма Метрополитен-музея.

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Тогда 33-летняя Граймс прошлась по красной ковровой дорожке в одиночестве, а 50-летний Маск присоединился к ней позже.

Илон Маск, певица Граймс
Илон Маск, певица Граймс / Reuters

Отметим, официально Маск был женат трижды, причем дважды - с одной и той же женщиной. Также он имел несколько романов, которые не закончились свадьбой. От первого брака известный изобретатель имеет пятерых детей.

Читайте такжеКосмические туристы Илона Маска успешно вернулись на ЗемлюРанее сообщалось, глава известной американский компании Tesla, миллиардер Илон Маск выставил на продажу свой последний особняк в Бель-Эйр (пригород Лос-Анджелеса).

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