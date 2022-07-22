"Без фильтров, естественная красота!" Максим Галкин показал настоящее лицо Аллы Пугачевой

Максим Галкин показал естественную красоту Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Шоумен и комик Максим Галкин опроверг слухи о том, что его жена, певица Алла Пугачева, покинула его и вернулась в Россию.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, заснятое им в машине: он едет на переднем сидении, и показывает Примадонну на заднем. Звездная пара планировала навестить давнюю подругу семьи - латвийскую певицу Лайму Вайкуле.

"Вот, едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит. Без фильтров, естественная красота!" - комментирует Галкин. Пугачева на видео и правда выглядит замечательно - свежее лицо, аккуратная укладка, наряд в темных тонах.

В шутку Алла Борисовна пожурила мужа, чтобы не снимал ее "некрасиво". Шоумен поспешил заверить ее, что она выглядит безупречно.

Максим Галкин показал естественную красоту Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

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Ранее Лайма Вайкуле опровергла слухи о рецидиве онкологии, которой латвийская певица переболела в конце 80-ых годов - 68-летняя артистка чувствует себя прекрасно.

Также концертный директор пережившего два инсульта Бориса Моисеева рассказал, как сильно Алла Пугачева ухаживает за больным другом.

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