"Без фильтров, естественная красота!" Максим Галкин показал настоящее лицо Аллы Пугачевой

В объективе мужа Примадонна просто сверкает.
Шоумен и комик Максим Галкин опроверг слухи о том, что его жена, певица Алла Пугачева, покинула его и вернулась в Россию.
На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, заснятое им в машине: он едет на переднем сидении, и показывает Примадонну на заднем. Звездная пара планировала навестить давнюю подругу семьи - латвийскую певицу Лайму Вайкуле.
"Вот, едем в гости к Лайме. Какая у меня красотка сидит. Без фильтров, естественная красота!" - комментирует Галкин. Пугачева на видео и правда выглядит замечательно - свежее лицо, аккуратная укладка, наряд в темных тонах.
В шутку Алла Борисовна пожурила мужа, чтобы не снимал ее "некрасиво". Шоумен поспешил заверить ее, что она выглядит безупречно.
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Ранее Лайма Вайкуле опровергла слухи о рецидиве онкологии, которой латвийская певица переболела в конце 80-ых годов - 68-летняя артистка чувствует себя прекрасно.
Также концертный директор пережившего два инсульта Бориса Моисеева рассказал, как сильно Алла Пугачева ухаживает за больным другом.
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