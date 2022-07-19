Лайма Вайкуле после слухов о смертельной болезни сплясала на закрытой вечеринке

Артистка удивила невероятно цветущим видом.
Латвийская певица Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.
68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.
Видео, как певица исполняет свой хит Акапулько выложила на своей странице российская светская львица, которая оказалась среди приглашенных.
На сцене Лайма Вайкуле держалась бодро и уверенно, пританцовывая в такт музыке. Выглядела она посвежевшей. Для выступления певица выбрала песочного цвета костюм с жилеткой и брюками-юбкой, и ботильоны на каблуке.
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Ранее 46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала поклонников новостью о пополнении в ее семье, и раскрыла пол ребенка.
Также Бритни Спирс впервые за долгое время продемонстрировала свой настоящий голос без фонограммы - она перепела свой лучший хит, песню Baby One More Time, а-капелла.
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