Лайма Вайкуле после слухов о смертельной болезни сплясала на закрытой вечеринке

Лайма Вайкуле выступила в Монако после слухов о раке / instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

Видео, как певица исполняет свой хит Акапулько выложила на своей странице российская светская львица, которая оказалась среди приглашенных.

На сцене Лайма Вайкуле держалась бодро и уверенно, пританцовывая в такт музыке. Выглядела она посвежевшей. Для выступления певица выбрала песочного цвета костюм с жилеткой и брюками-юбкой, и ботильоны на каблуке.

Лайма Вайкуле выступила в Монако после слухов о раке / instagram.com/victoriabonya

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