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Бритни Спирс впервые за долгое время перепела свой лучший хит - как звучит певица без фонограммы

17 июля 2022, 00:40

Поп-легенда удивила своим голосом не только поклонников, но и саму себя

Бритни Спирс
Бритни Спирс спела Baby One More Time а-капелла без фонограммы / instagram.com/britneyspears

1998 году американская поп-икона Бритни Спирс выпустила дебютный сингл Baby One More Time, который моментально принес ей мировую славу. Которая, увы, очень больно ударила по молодой артистке.

13 лет ее карьерой и всеми аспектами ее жизни (начиная от контроля передвижения, заканчивая интимными связами) управлял отец Бритни.

Совсем недавно 40-летняя артистка избавилась от тотальной опеки, которая больше напоминала заключение, и стала делиться с миром всем тем, что копилось в ней долгие годы: мыслями, фотографиями, безумными танцами и историями из жизни.

Недавно Спирс на своей странице в Instagram поведала историю о том, как мечтала подарить Baby новое звучание, но была пристыжена и освистана продюсерами за такое желание. "Я попросила то, чего хотела в течение 14 лет – другую версию Baby. Но команда продюсеров сказала нет, потому что, видите ли, у них, кроме меня, есть еще четыре артистки. Я хотела снять новую версию клипа красиво, и чтобы звук был новым. Но продюсеры мне все испортили и пристыдили. Они заставили меня чувствовать себя абсолютно никем", - вспоминает Бритни.

Тем не менее певица нашла в себе силы представить публике свое видение хита. Она исполнила Baby One More Time а-капелла, пока стирала и раскладывала вещи.

Несмотря на то что исполнение было неидеальным, поклонники артистки отметили - вживую она звучит великолепно. Сильный голос Спирс, который подарил легендарному хиту новую жизнь, зачаровал их. Они, как один, рекомендуют Бритни заняться записью акустического альбома, и непременно включить в него эту песню:

"Это поп-сенсация! Мы так долго этого ждали!"

"Твой глубокий натуральный голос самый лучший!"

"Ты должна записать эту версию, девочка! Нам нравится слышать твой голос!"

"Этот уникальный голос поколений, мама!"

"Мне нравится твой натуральный голос, но еще больше мне нравится видеть, когда тебе комфортно демонстрировать его миру".

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Ранее франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье с корсетом.

Также блогерка Анна Богдан после расставания с "холостяком" показала идеальные формы в ультрамодном купальнике на хорватском пляже.

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